Juventus lijkt miskoop van 23 miljoen met fors verlies te gaan slijten

Woensdag, 28 juli 2021 om 20:39 • Chris Meijer

Marko Pjaca gaat Juventus voor de vijfde keer op huurbasis verlaten. La Vecchia Signora maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat 26-jarige vleugelaanvaller komend seizoen voor Torino gaat spelen. Volgens verschillende Italiaanse media heeft Torino een optie tot koop ter waarde van vijf tot zeven miljoen euro bedongen om Pjaca definitief te kunnen overnemen van Juventus, die verplicht wordt bij een bepaald aantal wedstrijden.

Juventus telde in de zomer van 2016 23 miljoen euro neer om Pjaca over te nemen van Dinamo Zagreb. De vleugelaanvaller wist de torenhoge verwachtingen in Turijn echter nooit waar te maken. In zijn eerste seizoen kwam hij nog tot twintig optredens, maar in zijn tweede jaar speelde hij geen enkele officiële wedstrijd. Er volgden daarna huurperiodes bij Schalke 04 en Fiorentina, waarna hij voor een halfjaar weer terugkeerde bij Juventus. Na slechts één duel te hebben gespeeld, maakte hij tijdelijk de overstap naar Anderlecht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar hij in vrijwel al zijn huurperiodes weinig aan spelen toekwam, was de laatste uitleenbeurt relatief succesvol. In dienst van Genoa kwam Pjaca in het afgelopen seizoen tot 38 officiële wedstrijden, waarvan 16 als basisspeler en waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 2 assists. Pjaca maakt nu tijdelijk de overstap naar Torino, afgelopen seizoen als de nummer zeventien van de Serie A ternauwernood ontsnapt aan degradatie. Torino heeft een optie tot koop bedongen, die naar verluidt bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden van Pjaca verplicht wordt.