Neo-international Bettinelli eerste versterking van ambitieus Chelsea

Woensdag, 28 juli 2021 om 19:23 • Chris Meijer

Chelsea heeft zich versterkt met Marcus Bettinelli, zo maakt de Engelse topclub via de officiële kanalen bekend. De 29-jarige doelman komt transfervrij over van Fulham en heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract op Stamford Bridge. Bettinelli geldt bij Chelsea als de opvolger van Willy Caballero, de derde doelman wiens contract eerder deze zomer afliep.

“Chelsea is altijd een speciale club geweest. Ik ken de omgeving goed, dus het is altijd een droom geweest om hier te spelen en dat is eindelijk gelukt. Er is de afgelopen jaren vaker sprake van geweest, maar op de een of andere reden was het er tot dusver niet van gekomen. Ik ben enorm blij dat ik nu onderdeel mag zijn van Chelsea en kijk er naar uit om het team zoveel mogelijk te helpen”, zo geeft Bettinelli te kennen op de officiële website van Chelsea.

Bettinelli is een jeugdproduct van Chelsea’s stadgenoot Fulham. Na huurperiodes bij Dartford en Accrington Stanley groeide hij in seizoen 2014/15 uit tot eerste doelman bij the Cottagers. Het zou echter het enige seizoen zijn waarin Bettinelli volledig de voorkeur kreeg onder de lat bij Fulham. Hij keepte daarna nog 75 officiële wedstrijden voor Fulham, alvorens hij vorig seizoen op huurbasis naar Middlesbrough vertrok. Bettinelli behoorde in september en oktober 2018 tweemaal tot de selectie van Engeland, al kwam hij niet in actie voor the Three Lions.

Het contract van Bettinelli bij Fulham liep eerder deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij de overstap naar Chelsea kan maken. Het binnenhalen van de nieuwe derde doelman moet voor Chelsea het startschot vormen voor een ambitieuze transferzomer. Volgens the Guardian moeten er een nieuwe spits (Harry Kane, Erling Braut Haaland of Romelu Lukaku) en een nieuwe rechtsback worden binnengehaald, terwijl ook Declan Rice nadrukkelijk wordt gevolgd.