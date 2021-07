Schmidt voert voorin wijziging door in return tegen Galatasaray

Woensdag, 28 juli 2021 om 18:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:53

De opstelling van PSV voor de returnwedstrijd tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League is bekend. Roger Schmidt voert één wijziging door: Yorbe Vertessen maakt voorin plaats voor Cody Gakpo. PSV verdedigt een 5-1 voorsprong en is dus nagenoeg zeker van een plek in de volgende ronde, waarin Celtic of FC Midtjylland de tegenstander zal zijn. De wedstrijd wordt vanaf 20.00 uur gespeeld in het Fatih Terim Stadion van Istanbul Basaksehir, omdat momenteel werkzaamheden worden verricht in het stadion van Galatasaray.

Ten opzichte van de thuiswedstrijd heeft PSV weer de beschikking over Yvon Mvogo. De doelman is terug van vakantie na zijn EK-deelname met Zwitserland. Daartegenover staat de absentie van de naar OGC Nice vertrokken Pablo Rosario, die vorige week nog enkele minuten voor tijd inviel. Mohamed Ihattaren is er evenmin bij. De aanvallende middenvelder meldde zich zondag ziek voor de training en reisde een dag later niet mee met de selectie naar Istanbul. Hij werd dinsdag echter wel gefotografeerd op het trainingscomplex van OGC Nice.

De enige wijziging bij PSV is de entree van Gakpo, die ten koste gaat van Vertessen. De Belg kampt met lichte spierklachten en zit op de bank. Vorige week begon Gakpo nog op de bank en viel hij na 62 minuten in. De Oranje-international sloot na zijn EK-deelname relatief laat aan bij de spelersgroep en werd daarom op de bank gehouden in de thuiswedstrijd. Bij Galatasaray is Ryan Babel zijn basisplaats verloren aan Mostafa Mohamed, maar de Nederlands-Turkse Ömer Bayram behoudt zijn basisplaats op de linksbackpositie wel.

Opstelling Galatasaray: Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Bayram; Sekidika, Aytaç, Kilinç, Baris Yilmaz; Aktürkoglu, Mohamed

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Madueke, Zahavi, Gakpo.