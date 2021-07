‘Geweldig talent’ van zeventien jaar moet Arsenal helpen in strijd om plek vier

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone tweemaal per week jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige middenvelder Charlie Patino. Hij wordt bij Arsenal gezien als het grootste talent dat deze eeuw ontwikkeld werd in de eigen opleiding Hale End. Patino wordt daarmee hoger ingeschaald dan bijvoorbeeld Cesc Fabregas en Jack Wilshere, dus kijkt men in Londen reikhalzend uit naar zijn grote doorbraak.

Hoewel het eerste team de laatste jaren steeds meer moeite heeft om te presteren in de Premier League, draait de jeugdopleiding onder leiding van oud-speler Per Mertesacker onverminderd goed. De club heeft de afgelopen vier jaar meer dan zestig miljoen euro geïnvesteerd om Hale End te vernieuwen en dat werpt zijn vruchten af. Toptalenten als Bukayo Saka en Emile Smith Rowe zijn met de meest moderne technieken en faciliteiten voorbereid op het grote werk in het Emirates Stadium. Zij zijn nu al onbetwiste basisspelers onder Mikel Arteta, die in totaal negen selectiespelers heeft die minimaal een deel van hun jeugdopleiding bij the Gunners hebben genoten.

Daarachter staat bovendien alweer een nieuwe lichting hoopvolle tieners klaar. Jeugdspelers Omari Hutchinson, Jack Henry-Francis en Arthur Okonkwo kregen deze zomer in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al een kans om zich te bewijzen, al werd bij laatstgenoemde wel duidelijk dat hij nog niet op het niveau van het eerste team zit. Voor wie dat wel geldt is Charlie Patino. Hij moest door een kort voor de zomerstop opgelopen hamstringblessure even wachten voordat ook hij een kans kreeg in het voorseizoen, maar maakte woensdag zijn officieuze debuut in een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen Watford (4-1 winst).

Veel is dus niet over die wedstrijd bekend, maar kenners zijn er zeker van dat hij snel aan gaat pikken bij de hoofdmacht. “In al mijn jaren als scout heb ik nooit zo’n getalenteerde jongen gezien als hij”, verzekert scout Brian Stapleton in een exclusief interview met Goal en Voetbalzone. Hij is degene die Patino al op zeer jonge leeftijd zag spelen bij Luton Town en er bij de clubleiding op aandrong om hem naar Arsenal te halen. “Ik kon niet geloven wat ik daar zag. Hij was elf, speelde bij de Onder-13 en deed me maar één ding denken: wauw! Zijn aannames waren geweldig, net als zijn overzicht en gevoel voor ruimtes. Hij was veel verder dan zijn leeftijdsgenoten, alsof hij van een andere planeet kwam.”

Stapleton belde nog voor het einde van de wedstrijd met zijn toenmalige baas Sean O’Connor, kreeg de vraag wat hij ervan dacht en de scout hoefde geen seconde na te denken. “Ik zei dat ik niet meer hoefde te zien. We moesten hem zo snel mogelijk overtuigen en gelukkig is dat gelukt.” Arsenal troefde onder meer Manchester City, Chelsea en Tottenham af toen Patino zich in 2015 aansloot bij the Gunners. Sindsdien wordt hij behandeld als een toekomstig basisspeler van de hoofdmacht, waarbij kosten noch moeite gespaard worden om hem klaar te stomen voor het grote werk.

Patino, die onlangs zijn handtekening zette onder een meerjarig sponsorcontract bij Adidas, werd geboren in Londen en groeide slechts enkele kilometers vanaf het Arsenal-stadion op. Hij begon op jonge leeftijd bij St Albans en werd al snel opgemerkt door Luton Town. Daar speelde hij tot zijn elfde, zoals Steve Morrow zich nog goed kan herinneren. Hij was destijds het hoofd jeugdopleidingen van Arsenal en ging op aanraden van Stapleton tot actie over om Patino te overtuigen. “Het was duidelijk dat Charlie enorm talentvol was. Hij is echt een geweldig talent. We wisten dat veel clubs hem wilden hebben, dus moesten we direct actie ondernemen”, verzekert Morrow aan Goal en Voetbalzone.

Patino in duel met Florian Wirtz als speler van Engeland Onder-17. Inmiddels is de een jaar oudere Wirtz al A-international van Duitsland en ook voor Patino gloort een snelle internationale doorbraak.

Patino’s vader Jules is afkomstig uit Spanje en het spel van de tiener is dan ook hevig beïnvloed door zijn Spaanse roots. Andrès Iniesta is een van zijn idolen en de Spaanse voetbalbond zou hem graag inlijven, want de middenvelder mag voor beide landen uitkomen. Voorlopig gaat zijn voorkeur uit naar Engeland, maar dat had ook heel anders kunnen lopen. In het verleden toonde Barcelona al eens interesse en de jongeling heeft aangegeven dat hij het ook wel ziet zitten om op een dag in Spanje te voetballen. “Mijn vader is groot fan van Deportivo La Coruna omdat hij is opgegroeid in Spanje”, stelde Patino in gesprek met Arsenal.com. “Misschien zou ik op een mooie dag ooit voor hen kunnen spelen. Ik heb veel bewondering voor de Spaanse speelstijl.”

Het is dus niet verwonderlijk dat hij bij Arsenal vooral veel gekeken heeft naar de Spaanse spelers die zijn club de afgelopen jaren vertegenwoordigden. “Vroeger keek ik enorm op tegen Santi Cazorla. Cesc Fabregas en Mikel Arteta behoorden ook tot mijn favorieten, maar Santi heeft iets speciaals voor mij. Met zijn unieke kwaliteiten is hij echt een voorbeeld”, aldus de speler die afgelopen seizoen op zeventienjarige leeftijd al debuteerde in de Onder-23 van the Gunners. Daar stokte zijn snelle progressie even door een hamstringblessure, maar verwacht wordt dat hij dit seizoen een onbetwiste basisspeler gaat worden van het hoogste elftal. En dat terwijl hij pas in oktober zijn achttiende verjaardag kan vieren.

Logischerwijs is er veel belangstelling om de linksbenige ‘nummer 8’ te huren, maar hij mag Arsenal onder geen beding verlaten. De club wil hem zelf verder kneden en verwacht dat hij dit seizoen al zijn debuut kan maken in het eerste elftal. “Sean O’Connor geldt als de ontdekker van Jack Wilshere en hij zei me toch dat Charlie in zijn ogen de beste speler ooit is op Hale End”, verzekert scout Stapleton. “Hij heeft echt enorm veel potentieel, maar moet zich ook beseffen dat hij er nog niet is. Arsenal heeft een pad voor hem uitgestippeld dat goed vergelijkbaar is met dat van Phil Foden bij Manchester City.”

De vier jaar oudere Foden werd bij the Citizens ook niet uitgeleend omdat hij op de trainingen zorgvuldig werd begeleid door trainer Josep Guardiola en door Mikel Arteta, die destijds assistent-trainer was en nu de scepter zwaait bij Arsenal. Stapleton is er dus van overtuigd dat de trainer het talent minutieus gaat prepareren voor de Premier League. “Charlie is zich enorm goed bewust van waar iedereen zich bevindt op het veld. Hij kan defensies met één pass uiteen splijten en is daar ook continu naar op zoek. Hij heeft een enorme drijfveer om te slagen en gaat altijd voorop in de strijd. Hij is een echte winnaar.”

The Gunners kijken zoals gezegd goed naar hoe Manchester City het heeft aangepakt met hun toptalent Phil Foden. Patino mocht afgelopen seizoen ook al geregeld meetrainen met het eerste elftal en heeft een specialistencoach aangewezen gekregen om met hem te werken aan zijn snelheid en explosiviteit. Om te voorkomen dat hij te snel wordt gebracht en daardoor kopje onder gaat, zet men intern in op een grote doorbraak in seizoen 2022/23. Toch is de kans groot dat Arteta niet zo lang wil wachten, want hij kan wat extra creativiteit op het middenveld wel gebruiken nu de club uit is op eerherstel. De ploeg greep naast Europees voetbal en wil dolgraag terug naar de Champions League.

Patino kan daar volgens de gepensioneerde scout Stapleton nu al een rol in spelen. “Als Charlie zo doorgaat, kan hij alles aan. Het is een heel nederige jongen en vergeet nooit waar hij vandaan komt. Als spelers hun eerste profcontract bij Arsenal tekenen, krijgen ze van de club twee pennen met hun naam en de datum. Nadat Charlie tekende, belde hij me direct of ik naar zijn huis wilde komen”, vertelt Stapleton. “Ik ging meteen en hij bood me een van zijn pennen aan. Voor mij als scout was dat heel speciaal. Jongens als hij maken het de moeite waard om elke dag weer in de regen langs de velden te staan op zoek naar talent. Hij is bijzonder en ik weet zeker dat Charlie ons nog veel meer mooie momenten gaat geven.”