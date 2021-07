NAC gaat door het stof en haalt bericht van de website: ‘Had niet gemogen’

Woensdag, 28 juli 2021 om 17:20 • Laatste update: 17:29

NAC Breda heeft woensdag gereageerd op de commotie die is ontstaan na het vertrek van Maurice Steijn als hoofdtrainer. De club uit de Keuken Kampioen Divisie trekt het boetekleed aan en zegt uit emotie te hebben gehandeld, zo valt te lezen in het statement van algemeen directeur Mattijs Manders. NAC haalde in het persbericht onder meer uit richting BN DeStem. Inmiddels is het persbericht van de website gehaald en biedt Manders alsnog zijn excuses aan.

De directie, raad van commissarissen en grootaandeelhouders van NAC hekelden onder meer de berichtgeving van regionaal dagblad BN DeStem. "Hopelijk realiseren de mensen die voor de ophitsing rond de club en de persoon Maurice hebben gezorgd, welke schade ze hebben aangericht aan de club, de stad, mensen persoonlijk en het maatschappelijke klimaat. Daartoe behoren helaas ook een aantal mensen dicht bij de club en bepaalde media. Zij zullen bij zichzelf te rade moeten gaan", schreef de club destijds naar aanleiding van het vertrek van Steijn als trainer.

De achterban van NAC Breda plande 'gepaste acties', mocht Steijn niet voor zaterdag 19 juni om 23.59 uur vertrokken zijn uit Breda. Het verhaal dat het Rat Verlegh Stadion zou worden bestormd door boze supporters bleek later niet te kloppen, zo benadrukte de lokale politie. "Naar aanleiding van het ultimatum is er onder druk een persbericht gestuurd over het vertrek van de trainer, die door de emoties van het moment niet de juiste toonzetting had. Dit heeft geleid tot verkeerde conclusies", aldus Manders.

"Het persbericht was vanzelfsprekend niet bedoeld om goedwillende en trouwe supporters te raken", gaat de algemeen directeur verder. "Echter, goedwillende supporters hebben niet de volledige controle over de kwaadwillende. Er hoeft maar één andersdenkende tussen te zitten die andere gedachten gaat krijgen. Daarnaast kan het niet zo zijn dat een club geregeerd wordt door ultimatums. Mensen die dagelijks werken voor de club moeten zich te allen tijde veilig kunnen voelen. De directie beslist over het wel of niet aanblijven van haar medewerkers. Dit moeten supporters op hun beurt begrijpen."

Manders biedt met terugwerkende kracht alsnog zijn excuses aan voor de gebeurtenissen en de communicatie die daarop volgde. "De afgelopen weken heb ik natuurlijk de commentaren gevolgd en die waren niet mals", zegt Manders. "Nu we enige tijd verder zijn en de emotie is gezakt, moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik deze begrijp. Met dit bericht wil ik graag aan iedereen die NAC een warm hart toedraagt excuses maken voor dit bericht; we hebben ons te veel laten leiden door emotie. Hiermee zijn vele trouwe supporters gekwetst en dat had simpelweg niet gemogen. Het bewuste bericht zullen we dan ook van onze website verwijderen. Het was een achtbaan waarin de emotie soms de overhand nam."