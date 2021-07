Vejinovic gaat voor tweede buitenlandse avontuur na degradatie ADO

Woensdag, 28 juli 2021

Marko Vejinovic komt komend seizoen niet uit voor ADO Den Haag. De middenvelder tekende afgelopen winter een contract voor tweeënhalf jaar bij de club uit de Hofstad, maar trekt de deur na een half jaar achter zich dicht. De middenvelder verkast naar het Chinese Tianjin Jinmen Tiger FC, zo maakt ADO woensdag bekend. Vejinovic maakt daarmee gebruik van een clausule in zijn contract.

Vejinovic tekende deze winter met vertrouwen een contract bij ADO, maar liet daarin opnemen dat hij kon vertrekken bij een eventuele degradatie. Nu ADO komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt, heeft Vejinovic besloten zijn heil elders te zoeken. Tianjin Jinmen Tiger FC heeft de middenvelder per direct overgenomen. De Chinese club staat momenteel veertiende op het hoogste niveau in China.

Voor Vejinovic is het zijn tweede avontuur buiten de landsgrenzen. Eerder kwam hij uit voor het Poolse Arka Gdynia, dat hem eerst huurde van AZ en hem daarna definitief overnam. In Nederland speelde Vejinovic verder voor Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord. Sinds zijn komst naar ADO kwam Vejinovic tot zeventien optredens in de Eredivisie, waarvan veertien keer als basisspeler. Daarin wist hij niet te scoren.