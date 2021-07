‘Heerenveen moet prijs laten zakken, want dat betalen ze niet voor Veerman’

Woensdag, 28 juli 2021 om 14:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:34

Joey Veerman uitte onlangs zijn ongenoegen over het feit dat sc Heerenveen tussen de tien en twaalf miljoen euro voor hem verlangt. Michael Ball lijkt zich wel te kunnen vinden in de woorden van de middenvelder in Friese dienst. De Schotse oud-verdediger, die tussen 2005 en 2007 voor PSV uitkwam, kan zich niet voorstellen dat het geïnteresseerde Rangers een dergelijk bedrag gaat neerleggen voor Veerman.

"De grote clubs zijn helaas niet bereid om zulke transfersommen te betalen", concludeert Ball, tevens voormalig verdediger van Rangers, woensdag in gesprek met de Transfer Tavern. "Heerenveen moet de vraagprijs voor Veerman echt laten zakken, want Rangers gaat echt geen tien tot twaalf miljoen euro voor hem betalen. Ik denk niet dat ze momenteel over het geld beschikken om een jonge speler als Veerman binnen te halen." De Telegraaf meldde onlangs nog dat manager Steven Gerrard een bod van 4,5 miljoen euro had neergelegd voor Veerman, een bedrag dat nog niet in de buurt komt van wat Heerenveen wenst te ontvangen.

Veerman zag eerder al een bod van Hellas Verona van naar verluidt vijf miljoen euro afgewezen worden door de leiding van Heerenveen. De 22-jarige middenvelder baalt van het standpunt dat de club inneemt wat betreft een eventuele transfer, zoveel werd onlangs duidelijk. "Volgens mij hebben de Italianen een heel redelijk bod neergelegd, maar als ik dan hoor wat Heerenveen vraagt kan het weleens een heel moeilijk verhaal worden", zei Veerman begin juli in gesprek met Voetbal International. "Tien tot twaalf miljoen euro, dat vind ik gekkigheid. Na een coronajaar met lege stadions is het geld overal wel zo'n beetje op. Dan vind ik dit eerlijk gezegd echt nergens op slaan."

Veerman, die ook aan Feyenoord werd gelinkt deze zomer, maakte zijn ongenoegen ook intern kenbaar, maar hij werd meteen op zijn contract tot de zomer van 2024 gewezen. "'Als het dit jaar niet lukt, gaan we nog een jaar van je genieten en vragen we het volgend seizoen opnieuw’. Dat vind ik heel jammer, want ik ben aan iets anders toe", benadrukte Veerman, die het ‘goed naar zijn zin’ heeft in Heerenveen. "Ik sta lekker te voetballen, maar ik ben gewoon toe aan een nieuwe uitdaging."