Antony stelt snelle terugkeer bij Ajax uit met plaats in kwartfinale

Woensdag, 28 juli 2021 om 12:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:40

Antony keert voorlopig nog niet terug bij Ajax. De vleugelaanvaller plaatste zich woensdag met Brazilië namelijk voor de kwartfinale van de Olympische Spelen. In de afsluitende groepswedstrijd werd met 1-3 gewonnen van Saudi-Arabië, waardoor de eerste plaats in groep D een feit is. Antony had wederom een basisplaats bij de Braziliaanse ploeg, al werd de buitenspeler wel voortijdig naar de kant gehaald.

In Saitama kende Brazilië een voortvarende start, wat resulteerde in de openingstreffer van Matheus Cunha in de veertiende minuut. Saudi-Arabië liet zich door de vroege achterstand niet uit het veld slaan en na een klein half uur spelen tekende Abdulelah Al Amri voor de gelijkmaker. De Braziliaanse bondscoach André Jardine besloot om Antony in de rust in de kleedkamer achter te laten. Malcom verving de aanvaller van Ajax op de rechterflank. Het duurde echter wel even voordat Brazilië de wedstrijd definitief naar zich toetrok.

Richarlison was in de slotfase de gevierde man aan de kant van de Brazilianen. De spits van Everton wist het net te vinden in de 76ste minuut en ver in blessuretijd. De 1-3 overwinning bracht Brazilië definitief de koppositie in Groep D en een plaats bij de laatste acht landen van de Olympische Spelen. Voor Antony en consorten wacht zaterdag een confrontatie met de nummer twee uit Groep C. Op dit moment delen Australië en Argentinië de tweede plaats met allebei drie punten uit twee duels. In deze groep worden deze woensdag de laatste pouleduels afgewerkt, waardoor Brazilië al snel weet wie de volgende opponent is.

Voor Duitsland, op de Olympische Spelen van 2016 nog verliezend finalist, zit het toernooi er alweer op. Die Mannschaft kwam woensdag tegen Ivoorkust niet verder dan een gelijkspel (1-1) en de derde plaats in de groep betekent uitschakeling. Voor Ivoorkust wacht dankzij de tweede plaats een duel in de kwartfinale. Het puntloze Saudi-Arabië neemt met drie nederlagen roemloos afscheid van de Olympische Spelen.

Het is voor Ajax dus even afwachten wanneer Antony weer beschikbaar is voor trainer Erik ten Hag. De finale van de Olympische Spelen staat gepland voor 8 augustus, als de Amsterdamse club het in het duel om de Johan Cruijff Schaal opneemt tegen PSV. Een week later is de opening van het nieuwe Eredivisie-seizoen tegen NEC. Naast Antony is ook Edson Álvarez voorlopig niet beschikbaar, want de verdediger annex middenvelder staat met Mexico in de halve finale van de Gold Cup. In de halve eindstrijd is Canada vrijdag de tegenstander.