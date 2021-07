Zus Cristiano Ronaldo moest door corona met spoed naar ziekenhuis

Katia Aveiro werd eind vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege een longontsteking, zo is duidelijk geworden uit een post op Instagram. De zus van Cristiano Ronaldo benadrukt dat haar gezondheidssituatie enkele dagen later alweer beter is. Aveiro kwam vorig jaar nog in het nieuws vanwege enkele opmerkelijke uitspraken over het coronavirus en de maatregelen die daar aan werden verbonden.

Aveiro lijkt gezien de foto die ze plaatst op Instagram vanaf haar ziekenhuisbed met de verklaring te komen. Het is in ieder geval goed te zien dat ze met ademhalen hulpt krijgt van een slangetje. "Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik een dergelijk bericht moet schrijven", zo schrijft ze in haar statement op Instagram. "In de afgelopen dagen voelde ik er weinig voor om dat te doen. Maar het nieuws verspreidt zich blijkbaar snel en uit respect voor de mensen die mij volgen en mijn geliefden wil ik de waarheid naar buiten brengen. Ik heb inderdaad dit verdomde virus opgelopen", laat Aveiro vanuit het ziekenhuis op Madeira weten aan haar 1,2 miljoen Instagram-volgers.

"Ik volgde gewoon de protocollen en had weinig last van symptomen. Daarnaast zijn de video's die ik heb gepubliceerd uit de periode voordat ik een positieve coronatest aflegde", aldus Aveiro, die desondanks een longontsteking opliep vorige week. "Helaas ging mijn gezondheid vrijdag opeens achteruit, waardoor ik in het ziekenhuis ben terechtgekomen. Ik doe er nu alles aan om te herstellen en ik dank God en het fantastische medische team voor hun hulp." Uit de post op Instagram blijkt dat Aveiro wordt behandeld in een ziekenhuis in Funchal, op het Portugese eiland Madeira.

Aveiro, die als influencer veel tijd doorbrengt in Brazilië, deed vorig jaar nog opmerkelijke uitspraken over het coronavirus. De harde woorden kwamen nadat Ronaldo tot tweemaal toe positief werd getest door de Portugese voetbalbond. "Ik geloof dat duizenden mensen, die net als ik enorm in deze pandemie zijn gaan geloven, zullen inzien dat dit de grootst mogelijk fraude is die ik heb meegemaakt sinds mijn geboorte. Ik las vandaag een zin waar ik voor heb geapplaudisseerd: 'Het is genoeg geweest met het voor de gek houden van de hele wereld'. Open allemaal alsjeblief je ogen", liet de Portugese in oktober 2020 weten aan de buitenwereld.

Kort daarna kwam Aveiro overigens met een meer genuanceerde mening op de proppen. "Ik heb respect voor het coronavirus en zal het virus ook nooit ontkennen. Maar ik vind het belachelijk dat hierdoor de wereld tot stilstand is gekomen. Er zijn mensen die niet meer kunnen werken, mensen met psychologische problemen hebben en zelfs mensen die met zelfmoordneigingen rondlopen. Dat zullen we zeker moeten respecteren. Ik wil dat de oude situatie zo snel mogelijk terugkeert en dat God ons beschermt tegen het menselijk kwaad", zo sprak Aveiro in 2020.