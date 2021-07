Piqué gaat viraal met reactie op foto van Barcelona: ‘Van Persie’

Woensdag, 28 juli 2021 om 10:07 • Laatste update: 10:24

Voetballers en andere atleten zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Barcelona publiceerde dinsdagavond laat een foto van Riqui Puig op de training. De foto ging vrijwel meteen viraal, zeker nadat Gerard Piqué erop reageerde. Op de foto toont de middenvelder, met zijn natte haren om de warmte tegen te gaan, veel gelijkenissen met Robin van Persie in zijn jonge jaren. De reactie van Piqué, ‘Van Persie’, op de tweet van Barcelona heeft op het moment van schrijven zelfs meer likes dan de tweet van de Catalanen zelf.