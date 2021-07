BILD: Ajax verrast en meldt zich voor ‘juweel’ bij Schalke 04

Dinsdag, 27 juli 2021 om 23:25 • Mart van Mourik

Luca Podlech heeft zich in de kijker gespeeld bij Ajax, zo weet BILD dinsdagavond te melden. De zestienjarige doelman van Schalke 04 staat bekend als een groot talent en hij staat ook in de belangstelling van 1. FC Köln, zo klinkt het. Volgens de berichtgeving heeft Ajax zich al gemeld bij die Köningsblauen.

De sluitpost wordt door de Duitse krant een Schalke-juwel genoemd. De talentvolle Podlech heeft nog een contract in Gelsenkirchen tot medio 2023, maar volgens de berichtgeving is de kans klein dat Schalke de doelman binnenboord zal houden. Afgelopen seizoen keepte Podlech één duel in de ploeg van Schalke Onder-17 en hij maakte in oktober 2020 zijn debuut bij Duitsland Onder-16.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De kans bestaat dat Podlech, mits een transfer uitblijft, komend seizoen aansluit bij de Onder-19-selectie van Schalke, dat momenteel met keepersproblemen kampt. De club heeft zelfs al laten doorschemeren dat hij de potentie heeft om in de voetsporen van onder meer Manuel Neuer te treden. Hoewel verwacht wordt dat Podlech niet zomaar mag vertrekken, is de kans groot dan een vertrek onafwendbaar wordt Schalke.

Het is niet de enige door Ajax begeerde doelman. Eerder op de dinsdag werd bekend dat Daniel Bachmann in beeld is gekomen bij Ajax als vervanger van André Onana. Dat meldde Duncan Castles in The Transfer Window-podcast. De 27-jarige doelman van Watford, die op het EK onder de lat stond bij Oostenrijk, zou al benaderd zijn door een vertegenwoordiger van de Amsterdammers. Ajax zal pas concreet worden als Onana verkocht is.