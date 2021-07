Ajax wil verlengen met twee steunpilaren: ‘Een opwaardering is op zijn plek’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 23:12 • Jeroen van Poppel

Ajax heeft naast Noussair Mazraoui ook Lisandro Martínez een verbeterd contractvoorsteld gedaan, zo maakt Marc Overmars bekend in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers willen Martínez belonen voor zijn uitstekende ontwikkeling de afgelopen twee seizoenen. Mazraoui twijfelt al langer over een nieuw contract, maar Overmars heeft goede hoop de kwestie vlot te kunnen trekken.

Martínez had een lastig begin van het seizoen, maar speelde zich vanaf begin januari in de basis bij Ajax en haalde met de club de dubbel binnen. Daarna vertrok de 23-jarige verdediger met Argentinië naar de Copa América. Samen met ploeggenoot Nicolás Tagliafico won hij het toernooi, al speelde Martínez slechts één wedstrijd mee. Deze week meldde hij zich in Oostenrijk bij Ajax om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

"We hebben hem twee maanden geleden een nieuw contract aangeboden", onthult Overmars. "Hij heeft nog een tweejarig contract met een optie op nog een jaar, maar we vinden een opwaardering en verlenging wel op zijn plek. Er zijn al meerdere gesprekken geweest, waarna zijn voetbalzomer begon. Hij is sinds deze week weer terug, dus we zullen het weer verder oppakken. Het voorstel ligt bij hen."

Bij Mazraoui is meer haast geboden. De 23-jarige rechtervleugelverdediger ligt nog maar één seizoen vast in Amsterdam. "We willen heel graag dat hij blijft, dat hij fit is en veel kan spelen", zegt Overmars. "Dan heeft hij het in zich om te groeien naar het niveau van spelers als Daley Blind en Dusan Tadic. Sportief is er geen twijfel, maar financieel is het nog wel een vraagstuk."