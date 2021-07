Roger Schmidt is verrast door ‘plotselinge’ transfer van Pablo Rosario

Dinsdag, 27 juli 2021 om 22:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:03

De transfer van Pablo Rosario naar OSG Nice kwam voor trainer Roger Schmidt onverwachts. Daags voor de return in de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray gaat de coach van PSV in op de afgeronde transfers van Donyell Malen en Rosario. Met name het vertrek van laatstgenoemde kwam voor de oefenmeester als een verrassing.

Voor de camera van ESPN reageert Schmidt voor het eerst op het vertrek van zijn voormalig pupillen. “Het was geen verrassing dat Malen zou vertrekken. Het was duidelijk dat er een akkoord zou komen en dat Borussia Dortmund hem zou kopen. Ik wens hem alle succes, want Donyell is een geweldige speler en een geweldig persoon. Hij heeft belangrijke rol gespeeld bij het bereiken van de tweede plek afgelopen seizoen”, vertelt de oefenmeester. Malen tekende dinsdag een vijfjarig contract bij de Duitse topclub en bezorgt PSV circa dertig miljoen euro plus bonussen (circa vier miljoen euro).

John de Jong, directeur voetbalzaken bij PSV, reageert op de officiële website van de club vol trots op afgelegde traject van de aanvaller en zijn ‘verdiende’ transfer. “Donyell heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld op een manier zoals we dat bij PSV graag zien. Hij is naar de club gekomen als talent, ontwikkelde zich na een sterk eerste seizoen bij Jong PSV tot volwaardig selectielid en is daarna één van de dragende spelers van PSV geworden. We hebben zijn ontwikkeling de afgelopen jaren met veel genoegen van dichtbij kunnen volgen en zien deze transfer wederom als een bevestiging van de koers die wij als club varen. Donyell maakt een mooie en grote stap in zijn carrière. Daar zijn we ontzettend trots op”, aldus De Jong.



Dinsdag maakte OGC Nice ook de transfer van Rosario, die naar verluidt voor zes miljoen euro de overstap maakt, via de officiële kanalen wereldkundig. Hoewel de vertrekwens van de middenvelder bekend was bij Schmidt, kwam de transfer toch onverwacht voor de keuzeheer. “Het was wat verrassend voor mij. De transfer kwam dit weekend plotseling ter sprake en het ging ineens heel snel. Een aantal maanden geleden maakte hij al wel zijn vertrekwens bekend; hij gaf aan dat hij klaar is voor het buitenland. Die kans deed zich nu voor en uiteindelijk zijn we akkoord gegaan met een transfer”, vertelt Schmidt, die tevens aangeeft op zoek te gaan naar twee vervangers.