PSV ontvangt financiële tik op de vingers en gaat supporters ‘aanpakken’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 21:54 • Mart van Mourik

PSV moet bij de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd twee tribunevakken in het Philips Stadion leeg houden. Dinsdagavond treedt de tuchtcommissie van de UEFA naar buiten met de straf, die opgelegd wordt wegens de ongeregeldheden langs de kant van het veld tijdens het duel met Galatasaray (5-1). Daarnaast krijgen de Eindhovenaren een boete van 1500 euro opgelegd.

De vakken G en H dienen gesloten te blijven bij het eerstvolgende duel in Europees verband. Dat waren de vakken waar onrust ontstond nadat Galatasaray de aansluitingstreffer maakte in de wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League. Directeur Toon Gerbrands is er zeker van dat er supporters betrokken waren bij de ongeregeldheden langs veld die geen seizoenkaarthouder zijn.

Gaat hier niet goed in Eindhoven met confrontatie tussen PSV en Galatasaray fans. pic.twitter.com/cDn2Ckgvp2 — Milan van Dongen (@milanvandongen) July 21, 2021

“Het is jammer dat er nu een heel vak de dupe wordt van enkele mensen die hun seizoenkaarten hebben doorverkocht. Tegen hen zullen wij optreden. We kijken naar seizoenkaarthouders die de kaarten hebben doorverkocht aan de Turkse fans van Galatasaray. Dit was verboden. Zij die zich hier schuldig aan hebben gemaakt, worden opgespoord en tegen hen zullen wij maatregelen treffen”, aldus Gerbrands.

In de pauze van de wedstrijd tussen PSV en Galatasaray was het onrustig in het Philips Stadion. Het kwam tot een confrontatie tussen supporters van beide clubs, blijkt uit beelden die journalist Milan van Dongen op Twitter plaatste. Op de beelden is te zien dat dat boze PSV-supporters rennen richting Galatasaray-supporters. Eerder tijdens de wedstrijd moesten ze al worden tegengehouden door de PSV-bank.