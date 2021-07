Fatih Terim heeft na afgang tegen PSV slecht nieuws voor Ryan Babel

Dinsdag, 27 juli 2021 om 21:51 • Jeroen van Poppel

Ryan Babel zit woensdag tegen PSV op de reservebank, zo meldde Fatih Terim dinsdag op de persconferentie. De trainer van Galatasaray kiest na de deceptie in Eindhoven (5-1 verlies) voor Mostafa Mohamed in plaats van de 34-jarige Nederlander. Terim steekt verder wat betreft de nederlaag van vorige week de hand deels in eigen boezem.

Terim maakte opvallend genoeg de complete opstelling van Galatasaray voor het returnduel in de tweede voorronde van de Champions League al bekend op het persmoment. De Turken keren terug in een 4-3-3-opstelling, terwijl in het Philips Stadion begonnen werd in een systeem met drie centrumverdedigers. Verder komen DeAndre Yedlin en Baris Yilmaz tegen PSV in de ploeg. Patrick van Aanholt, die afgelopen week tekende bij Galatasaray, is nog niet van de partij.

Galatasaray was vorige week woensdag kansloos tegen PSV. "Soms bedenk je een tactiek en pakt die niet goed uit", zei Terim. "We begonnen met een driemansdefensie. We hoopten stand te houden en weinig kansen weg te geven omdat we wisten dat PSV snel en hoog druk zou zetten. Binnen een paar minuten schakelden we alweer terug naar 4-3-3."

Terim heeft ook een andere verklaring voor het zwakke optreden van zijn ploeg. "Vlak na de competitie raakten we elf spelers kwijt", memoreerde de oefenmeester. "Door de financiële problemen en een straf van de UEFA zijn we veroordeeld tot transfervrije spelers of huren bij andere clubs. Mij overkomen telkens slechte dingen, maar ik klaag er nooit over. Ik maakte een tactische fout. Oké, dat geef ik toe. Maar daardoor verloren we niet. We zijn spelers kwijtgeraakt, andere zijn geblesseerd geraakt of kregen corona."