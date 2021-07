Overmars spreekt transfernieuws van De Telegraaf omtrent Ajax tegen

Dinsdag, 27 juli 2021 om 21:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:37

Marc Overmars heeft laten weten niet bereid te zijn Edson Álvarez en Antony te laten vertrekken bij Ajax. De directeur voetbalzaken reageert in gesprek met het Algemeen Dagblad op de mogelijke interesse van respectievelijk Stade Rennes en Bayern München in de Mexicaan en Braziliaan. “We laten ze niet gaan”, zegt Overmars stellig.

Half juli meldde De Telegraaf dat Stade Rennes een bod zou hebben neergelegd bij Ajax voor Álvarez, maar daar is volgens Overmars geen sprake van. Volgens de berichtgeving bracht de hyperambitieuze Franse club een bod, dat overigens ‘direct van tafel werd geveegd’ van achttien miljoen euro uit op de 23-jarige verdedigende middenvelder. Tegelijkertijd meldde onder meer Sky Deutschland dat Bayern geïnteresseerd zou zijn in de diensten van Antony, al zou de vraagprijs van 32 miljoen euro een struikelblok vormen voor der Rekordmeister.

Dinsdag lijkt Overmars aan alle geruchten omtrent Álvarez een einde te maken. “Een concreet bod hebben wij niet ontvangen, maar ik geloof wel dat Stade Rennes serieuze interesse heeft. Daar kunnen wij heel duidelijk over zijn: op dit moment is een vertrek van hem een no go. Hij is inmiddels een belangrijke speler geworden. Hij mag van ons dus niet weg”, verklaart de directeur. Álvarez komt momenteel namens Mexico in actie op de Gold Cup en is zodoende niet aanwezig bij het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk.

Net als zijn ploeggenoot is ook Antony een belangrijke afwezige tijdens de voorbereiding van Ajax. De vleugelaanvaller speelt met Brazilië op de Olympische Spelen in Tokyo. Ook over de nabije toekomst van de 21-jarige aanvaller laat Overmars geen twijfel bestaan. “Hij speelt pas één seizoen bij ons en kan nog flink groeien. Als jongens hier drie of vier jaar gespeeld hebben, brengen wij ze verder. Nee, we laten Antony niet gaan”, aldus Overmars.