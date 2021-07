Feyenoord speelt traditionele openingswedstrijd tegen Atlético Madrid

Dinsdag, 27 juli 2021 om 18:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:17

Feyenoord heeft een tegenstander gevonden voor de traditionele openingswedstrijd voor het nieuwe seizoen, zo meldt de club dinsdagavond. Een week voor de start van de competitie neemt het team van Arne Slot het op tegen Atlético Madrid. Het duel met de landskampioen van Spanje begint op zondag 8 augustus om 17.00 uur.

Voor Atlético is het duel met Feyenoord de laatste test voor de start van een nieuw seizoen in LaLiga. Op zondag 15 augustus opent de ploeg van Diego Simeone met een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo. Ook Feyenoord start een week later met een uitwedstrijd, tegen Willem II. Voor de ploeg van Slot is het seizoen echter al wel officieel begonnen met het tweeluik tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League.

Feyenoord speelde de afgelopen jaren vaak tegen Spaanse clubs in de traditionele openingswedstrijd. Zo kwamen clubs als Valencia, Real Sociedad en Levante de afgelopen jaren naar De Kuip, al was in 2019 Southampton de tegenstander. Vorig seizoen was er geen openingswedstrijd in Rotterdam.