Nieuw hoogtepunt voor Jayden Candelaria na eerste minuten in Feyenoord 1

Dinsdag, 27 juli 2021 om 17:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:29

Jayden Candelaria heeft dinsdag zijn eerste profcontract ondertekend bij Feyenoord. De zeventienjarige linkervleugelverdediger ligt daardoor tot medio 2024 vast in Rotterdam. Candelaria maakte anderhalve week geleden zijn officieuze debuut in Feyenoord 1 en sluit zich volgend seizoen aan bij het beloftenelftal, zo meldt de club dinsdagmiddag.

Candelaria stapte in 2018 over van de jeugd van Sparta Rotterdam naar Feyenoord. Vorig seizoen speelde hij in Feyenoord Onder-17. Hij deed tien dagen geleden als invaller mee in de eerste van twee oefenwedstrijden tegen Werder Bremen (3-3): trainer Arne Slot liet Candelaria een kwartier voor tijd invallen voor Ramon Hendriks. Tweevoudig jeugdinternational Candelaria, die begin vorig jaar met Oranje Onder-16 meedeed aan het UEFA Development Tournament in Portugal, is blij met het vertrouwen dat hij krijgt van Feyenoord.

"Het is snel gegaan. Ik ben jong, net 17 jaar, maar heb recent al minuten mogen maken in een oefenwedstrijd van Feyenoord 1. En nu teken ik, met mijn familie erbij, mijn eerste contract. Komend seizoen hoop ik me nog verder te ontwikkelen en me te bewijzen bij Feyenoord", reageert Candelaria. Hoofd jeugdopleiding Rini Coolen is enthousiast over de ontwikkeling van de jongeling.

"Samen met Jayden hebben we een plan uitgestippeld, waarin Onder-18 zou fungeren als springplank naar Onder-21 en verder. De afgelopen maanden heeft hij zich echter zo goed ontwikkeld dat hij nu al klaar is om honderd procent aan te sluiten bij het beloftenelftal", vertelt Coolen. "Die drive is iets wat wij ontzettend graag zien, en we zijn ervan overtuigd dat Jayden het dankzij zijn doorzettingsvermogen ver kan schoppen."