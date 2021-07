Allegri zei uit liefde voor Juventus twee keer ‘nee’ tegen Real Madrid

Massimiliano Allegri schoof dinsdagmiddag aan voor zijn eerste persconferentie als coach van Juventus. De opvolger van Andrea Pirlo in Turijn hoopt op een succesvolle samenwerking met Cristiano Ronaldo, die de club volgend jaar transfervrij dreigt te verlaten. Allegri gaat daarnaast dieper in op het feit dat hij tot twee keer toe heeft geweigerd om Zinédine Zidane op te volgen in de dug-out van Real Madrid.

"Ronaldo is een geweldige kampioen, een buitengewone speler en een slimme kerel", opent Allegri op het persmoment zijn lofzang op de 36-jarige aanvaller. "Ik heb met Ronaldo gesproken en hem verteld dat er een belangrijk jaar in aantocht is. Zijn verantwoordelijkheid is groter dan drie jaar geleden, omdat er nu een jongere selectie is. Naast het maken van doelpunten wil ik dat hij het elftal op sleeptouw neemt. Dat hij gaat scoren, daar twijfel ik niet aan. Ik weet alleen nog niet of hij centraal komt te spelen of een meer vrije rol krijgt voorin. Hij en Paulo Dybala zijn koelbloedige afmakers, op de trainingen falen ze zelden voor het doel", deelt de Juventus-coach complimenten uit aan zijn aanvallers.

Of Allegri bij Juventus ook weer gaat samenwerken met Chiellini is nog even de vraag. De centrumverdediger geniet nog van een vakantie na het veroveren van de Europese titel met de Italiaanse ploeg. "Ik heb een paar dagen geleden met hem gesproken", zo verduidelijkt voorzitter Andrea Agnelli, die naast Allegri plaatsnam in de persruimte van Juventus. "Maar ik wil na een samenwerking van twintig jaar niet dat hij zijn vakantie zomaar afbreekt om een nieuw contract te tekenen. Ik vertrouw erop dat het allemaal goedkomt."

Allegri benadrukt dat hij nooit getwijfeld heeft over een terugkeer bij Juventus, waar hij tussen 2014 en 2019 ook al met veel succes werkte als hoofdcoach. "Of ik twee keer 'nee' heb gezegd tegen Real Madrid? Laten we zeggen dat dat dit jaar het geval is geweest. Ik moet voorzitter Florentino Pérez bedanken, hij bood mij namelijk de mogelijkheid om naar zijn club te komen. Ik heb erover nagedacht, maar weigerde uiteindelijk door mijn liefde voor Juventus. Deze club heeft mij zoveel gegeven. Ik geloof echt in de kwaliteiten van dit elftal en het coachen daarvan is echt een feestje. Al weet ik maar al te goed dat er gewonnen moet worden met Juventus", aldus de teruggekeerde oefenmeester.

Chiellini blijft normaal gesproken de aanvoerder van Juventus. Allegri kiest daarnaast voor Dybala als reserve-aanvoerder. De doorgewinterde Leonardo Bonucci wordt bewust door hem overgeslagen in de pikorde. "Bij het uitdelen van de aanvoerdersband kijk ik altijd naar de spelers die hier het langst zijn. Bonucci is hier tussentijds vertrokken, die telt nu niet mee. Als hij die aanvoerdersband wil hebben, moet hij er maar een kopen in de fanshop. Leo begon bij zijn terugkeer weer onderaan en klimt nu naar boven, en dat weet hij ook maar al te goed."