Ihattaren: ‘Ik ken echt niemand anders die zo sterk in zijn schoenen staat’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 16:29 • Dominic Mostert

Diverse spelers van PSV hebben dinsdag gereageerd op het vertrek van Pablo Rosario. De middenvelder werd gepresenteerd bij OGC Nice en zal gemist worden door zijn ploeggenoten in Eindhoven, zo blijkt uit warme woorden van zijn medespelers. Denzel Dumfries denkt dat Rosario niet altijd de waardering kreeg die hij verdiende, terwijl Mohamed Ihattaren hem bewierookt om zijn mentale kracht.

"Je hebt altijd honderd procent gegeven voor PSV en intern was je een zeer gewaardeerd persoon", reageert Dumfries, die zelf ook lijkt te gaan transfereren, in een bericht op Instagram Stories. "In mijn optiek hebben bepaalde supporters je nooit de credits gegeven die je verdiende. Ik weet zeker dat ik namens de gehele PSV-familie spreek: Je bent een topper, bedankt." Noni Madueke schrijft eveneens een bericht via zijn Stories. "Broer, waar moet ik beginnen... Ten eerste wil ik zeggen dat ik enorm trots op je ben. Je verdient deze geweldige stap in je carrière", zegt de aanvaller.

"Ik ga je heel erg missen, maar bedankt dat je voor mij een grote broer was en me altijd geholpen hebt. Je bent een geweldige speler, maar ook een bijzonder mens. Je bent altijd de eerste om het succes van een ander te vieren, maar vandaag gaat het om jouw prestatie. Ik wens je het beste en Gods zegen. De liefde is voor eeuwig", concludeert Madueke. Ihattaren plaatst twee foto's op zijn Instagram-pagina: één met Rosario en één waarop hij met zijn familieleden te zien is.

"Je hebt me sinds dag één geholpen, ik heb met je meegereden. Je was voor mij een echte broer en een voorbeeld voor velen. Ik ken niemand, maar dan ook niemand anders die zo sterk in zijn schoenen staat als jij. Mijn broeder, ik houd van je", schrijft Ihattaren. "Wij zijn familie ik gun je deze prachtige stap in je carrière. Geniet ervan met je familie. Namens de familie Ihattaren en nog vele andere die jou lief hebben, wensen wij jou heel veel succes mijn broeder."