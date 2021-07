Haaland: ‘175 miljoen euro is wel héél veel geld voor één persoon’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 15:59 • Rian Rosendaal

Over de toekomst van Erling Braut Haaland is al een behoorlijke poos het nodige te doen. De Noorse topschutter lijkt echter niet bezig te zijn met een tussentijds vertrek bij Borussia Dortmund, zo blijkt uit een interview met BILD. De Duitse club heeft de vraagprijs voor Haaland bepaald op 175 miljoen euro en de begeerde spits denkt niet dat er momenteel Europese grootmachten zijn die dat bedrag op tafel willen of kunnen leggen.

De kans is dus groot dat Haaland nog minimaal een seizoen verbonden is aan Dortmund. "Dat komt op de eerste plaats door mijn contract, dat hier nog drie jaar doorloopt", zo benadrukt Haaland in het vraaggesprek met de Duitse krant. "En daarnaast heb ik het hier goed naar mijn zin. Het veroveren van de Duitse beker speelt ook een belangrijke rol, want prijzen winnen is iets wat ik heel graag doe", verwijst de 21-jarige aanvaller naar de 4-1 overwinning op RB Leipzig in de eindstrijd van de DFB-Pokal.

Over een eventuele transfer naar Chelsea of Manchester City heeft Haaland in de afgesproken periode ook helemaal niet gesproken met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. "Tot gisteren (maandag, red.) had ik een maand lang niet met hem gesproken. Dus ik hoop dat het allemaal slechts geruchten zijn, want 175 miljoen euro is wel héél veel geld voor één persoon." Mocht Haaland voor een dergelijk bedrag verkocht worden, dan is hij de op een na duurste speler ter wereld. Op de eerste plaats staat nog steeds Neymar, die Barcelona in 2017 voor 222 miljoen euro inruilde voor Paris Saint-Germain.

Haaland komt bij Dortmund samen te spelen met Donyell Malen, die dinsdagochtend voor de eerste keer op het trainingsveld stond van BVB. De van PSV afkomstige aanvaller tekent in Duitsland een vijfjarig contract en de Eindhovenaren houden dertig miljoen euro over aan de verkoop van de Oranje-international. Het totaalbedrag rondom de transfer van Malen kan door bonussen nog met vier miljoen euro oplopen.