Achtklapper Oranje zorgt voor herhaling WK-finale tegen Team USA

Dinsdag, 27 juli 2021 om 15:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:43

De Oranje Leeuwinnen hebben zich dinsdag moeiteloos geplaatst voor de kwartfinale van de Olympische Spelen. Het elftal van bondscoach Sarina Wiegman won met maar liefst 8-2 van China, waardoor de eerste plaats in Groep F een feit is. Door de ruime zege op de Chinese vrouwen wacht voor Nederland nu een confrontatie met de Verenigde Staten, dat als tweede eindigde in groep G door een 0-0 gelijkspel tegen Australië.

Wiegman koos ervoor om Vivianne Miedema op de bank te posteren tegen China. De topscorer van de Nederlandse vrouwen, tot dusver al goed voor zes doelpunten op de Olympische Spelen, hield lichte liesklachten overal aan het tweede groepsduel met Brazilië (3-3) van zaterdag, waardoor zij rust kreeg van de bondscoach. Wiegman kon dit risico nemen omdat de Oranje Leeuwinnen zich al hadden geplaatst voor de volgende ronde. Lineth Beerensteyn nam haar plaats in als aanvalsleider en zij betaalde het vertrouwen van haar coach terug met twee doelpunten tegen China.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De ban werd echter gebroken door Shanice van de Sanden in minuut 11. De vleugelaanvaller werd met een fraaie steekbal weggestuurd door Jacky Groenen, omspeelde vervolgens de uitkomende keeper en tekende beheerst voor de 1-0. China rechtte de rug en wist met een klein halfuur op de klok de gelijkmaker aan te tekenen. Wang Shanshan leek in buitenspelpositie de bal in de verre hoek te schuiven, maar uit de beelden bleek dat het buitenspel werd opgeheven door rechtsback Lynn Wilms. In de slotfase van de eerste helft gaf Beerensteyn haar visitekaartje af. De aanvaller liep in de 37ste minuut de Chinese verdediging eruit, om vervolgens rustig af te ronden. In blessuretijd scoorde de vervanger van Miedema op fraaie wijze na een afgemeten voorzet van Van de Sanden.

Het verzet van China was hiermee gebroken en na rust scoorden de Oranje Leeuwinnen er net als tegen Zambia (3-10) lustig op los. In minuut 47 kwam een voorzet van Kika van Es terecht bij Lieke Martens en de aanvaller van Barcelona kopte onberispelijk raak: 4-1. Na ruim een uur spelen besloot Wiegman om Miedema alsnog in te brengen, als vervanger van Daniëlle van de Donk. Slechts vier minuten na haar entree wist de topschutter het net al te vinden. Miedema kapte zich op de rand van het strafschopgebied knap vrij, waarna ze hard raak schoot: 5-1. Wang Yanwen deed twintig minuten voor tijd iets terug namens China, maar haar doelpunt was slechts voor de statistieken.

Slechts een minuut later legde Miedema de bal klaar voor Martens, die haar inzet door de benen van de Chinese doelman in het doel zag verdwijnen: 6-2. Victoria Pelova kreeg het kort daarna op haar heupen. De aanvallende middenvelder slalomde door de defensie van China en rondde af voor de achtste treffer van Nederland. In de 77ste minuut bepaalde Miedema de eindstand op 8-2. Een hoekschop van Renate Jansen kwam voor haar voeten terecht en de speelster van Arsenal greep het buitenkansje met beide handen aan. De topscorer staat nu op 81 doelpunten als international. De Oranje Leeuwinnen sluiten de poulefase af met 7 punten uit 3 wedstrijden en met een totaal van 21 treffers. Wat volgt is een confrontatie met Team USA, een herhaling van de WK-finale van 2019. De Verenigde Staten veroverden destijds in Lyon de wereldtitel door Oranje met 0-2 te verslaan. Het duel in de kwartfinale vindt vrijdag plaats in Yokohama.