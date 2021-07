Bayer Leverkusen verplaatst training na ‘groot gevaar’ door zware explosie

Dinsdag, 27 juli 2021 om 13:15 • Chris Meijer

Bayer Leverkusen heeft de training van dinsdag moeten verplaatsen. Het was de bedoeling dat die Werkself gewoon buiten op het veld zouden trainen, maar door een explosie in een chemische fabriek wordt er nu binnen in de BayArena een trainingsprogramma afgewerkt. Door de explosie moet iedereen in de omgeving van Leverkusen zijn ramen en deuren gesloten houden vanwege het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Er heeft dinsdagochtend rond 11.00 uur een zware explosie plaatsgevonden, die volgens een getuige aanvoelde als een aardbeving en tot in de wijde omgeving te horen was. Er wordt gemeld dat opslagtanks van afvalverwerkingsbedrijf Currenta in brand zijn gevlogen en ontploften, waardoor er een enorme zwarte rookwolk is ontstaan. Er is veel brandweer ter plaatse op het Chempark in Leverkusen, waar met Covestro, Bayer, Lanxess en Arlanxeo verschillende grote bedrijven gevestigd zijn. Door de ontploffing zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie twee zwaargewonden. Er worden nog vijf mensen vermist.

De explosie en daarmee vrijgekomen gevaarlijke stoffen zorgen echter ook voor ‘groot gevaar’ voor de omgeving van Leverkusen. Mensen in de omgeving worden via een crisisapp en het luchtalarm gewaarschuwd om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft de straten en de snelweg in de omgeving afgesloten, roept mensen op om niet in de buurt te komen en de noodnummers alleen te bellen in geval van uiterste nood.

Ook voor Bayer Leverkusen heeft de zware explosie gevolgen. “Door de brand in het afvalverwerkingsbedrijf in Leverkusen/Bürrig moet de selectie vandaag binnen in de BayArena trainen. Blijf allemaal thuis en zorg dat de ramen en deuren gesloten blijven!”, schrijft de werkgever van Mitchel Bakker, Daley Sinkgaven, Timothy Fosu-Mensah en Jeremie Frimpong op Twitter.