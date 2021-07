PSV laat oog vallen op Europees kampioen van Jong Duitsland

Dinsdag, 27 juli 2021 om 12:02

PSV heeft het oog laten vallen op Mergim Berisha, zo weten het Eindhovens Dagblad en Salzburger Nachrichten te melden. De 23-jarige spits heeft Red Bull Salzburg nog een doorlopend contract tot medio 2022, waardoor hij mogelijk voor een relatief gunstig bedrag op te halen is. Mocht PSV erin slagen om Berisha binnen te halen, betekent dat de tweede speler die overkomt van de Oostenrijkse topclub: eerder werd André Ramalho al weggehaald uit Salzburg.

Berisha speelt al vanaf zijn tiende in de jeugdopleiding van Red Bull Salzburg, dat hem in 2008 weghaalde bij Bischofswiesen. Na huurperiodes bij satellietclub FC Liefering, LASK, 1.FC Magdeburg en SCR Altach veroverde de spits in de afgelopen anderhalf jaar een plek in de hoofdmacht van de kampioen van Oostenrijk. Inmiddels heeft hij 55 wedstrijden voor Red Bull Salzburg achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 15 assists.

De wegen van Red Bull Salzburg en Berisha lijken nu echter deze zomer te gaan scheiden, daar hij in zijn laatste contractjaar terecht lijkt te komen. De spits bezit de Duitse nationaliteit, doordat hij net aan de andere kant van de Oostenrijkse grens opgroeide. Berisha speelde eerder deze zomer het EK met Jong Duitsland en liet daar een uitstekende indruk achter. De Duitsers schakelden Jong Oranje uit in de halve finale en kroonden zich uiteindelijk tot Europees kampioen.

Het Eindhovens Dagblad meldt op basis van Oostenrijkse bronnen dat PSV al contact zou hebben gehad met de zaakwaarnemer van Berisha, die momenteel nog geblesseerd is en daarom dit seizoen nog niet in actie kwam voor Red Bull Salzburg. De Eindhovenaren beraden zich na het vertrek van Donyell Malen naar Borussia Dortmund op meerdere opties, van wie Luuk de Jong er een is. Besiktas is echter ook nadrukkelijk in de markt voor de spits van Sevilla. Er moet tevens nog een vervanger voor de naar OGC Nice vertrekkende Pablo Rosario worden binnengehaald.