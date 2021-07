Vitesse strikt grootste online investeringsplatform ter wereld als sponsor

Dinsdag, 27 juli 2021 om 11:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:43

Vitesse heeft een nieuwe hoofdsponsor, zo is dinsdagochtend wereldkundig gemaakt. De Arnhemse club gaat in zee met het sociale investeringsplatform eToro. Beide partijen hebben een contract afgesloten voor één seizoen, met de optie op een jaar extra. "En de nadrukkelijke intentie om er een langdurige samenwerking van te maken", zo valt te lezen in het persbericht van Vitesse.

"We zijn trots dat we in de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor bij het internationale bedrijf eToro zijn uitgekomen", reageert commercieel directeur Peter Rovers namens Vitesse. "Het feit dat we onze krachten bundelen met ’s werelds grootste online investeringsplatform, toont aan dat Vitesse klaar is voor de toekomst. We geloven dat er bij Vitesse meer mogelijk is en eToro past naadloos in deze visie. Tevens wil ik Waterontharder.com bedanken voor het hoofdsponsorschap in het afgelopen jaar. Tot ons genoegen blijft deze partij als partner verbonden aan Vitesse."

"We zijn zeer verheugd met de samenwerking met Vitesse", aldus Nir Smulewicz, hoofd marketing van eToro. "De Nederlandse markt is namelijk zeer belangrijk voor eToro. Dankzij dit partnerschap hopen we meer mensen het belang te laten inzien van beleggen voor de lange termijn en diversificatie om hun vermogen te laten groeien." eToro, wereldwijd toonaangevend op het gebied van sociaal investeren. heeft diverse partnerships met clubs uit Engeland en Duitsland en de naam van het bedrijf prijkt ook op de shirts van AS Monaco, Slavia Praag en CFR Cluj.

Vitesse kondigt naast een nieuwe hoofdsponsor de introductie van het nieuwe thuistenue aan. "Met trots kunnen we zeggen dat het een volledig geel-swert shirt is, inclusief de sponsornamen. En omdat de schoudersponsoren verplaatst zijn naar de mouwen, is het vooraanzicht van het tricot een stuk aantrekkelijker geworden. De traditionele geel-zwarte verticale banen hebben dit seizoen een moderne twist gekregen. Het broekje en de kousen zijn beiden wit", zo luidt de verklaring vanuit Arnhem.