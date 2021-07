Malen traint al mee bij Borussia Dortmund ondanks dat transfer nog niet rond is

Dinsdag, 27 juli 2021 om 10:59 • Chris Meijer • Laatste update: 12:26

Donyell Malen staat dinsdag voor het eerst op het trainingsveld bij Borussia Dortmund op het trainingskamp in het Zwitserse Bad Ragaz, maar zijn transfer is desondanks nog niet helemaal beklonken. De Duitse topclub meldt via Twitter dat PSV de 22-jarige aanvaller toestemming heeft gegeven om al mee te trainen. Er moeten echter nog ‘enkele details’ tussen Malen en PSV worden opgelost alvorens de transfer officieel bekend kan worden gemaakt. Ook Pablo Rosario is dinsdag al op het trainingsveld van OGC Nice verschenen, ondanks dat zijn transfer eveneens nog niet officieel bekendgemaakt is.

Malen doorliep afgelopen weekeinde de medische keuring bij Borussia Dortmund en Fabrizio Romano meldde maandag dat de aanvaller reeds zijn handtekening zou hebben gezet onder een tot medio 2026 lopend contract bij die Borussen. Volgens de transferexpert was al het papierwerk tussen beide clubs rond en zou de transfer spoedig wereldkundig gemaakt worden. Afgaande op het bericht van Borussia Dortmund is er inderdaad sprake van een geheel akkoord tussen beide clubs.

?? Donyell #Malen! Update: Es gibt eine offizielle Trainingserlaubnis von @PSV. Es gibt noch letzte Details zwischen dem Spieler und PSV zu klären, erst danach können wir den Transfer final vermelden. pic.twitter.com/ATO8t04BPQ — Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021

“Malen heeft officieel toestemming van PSV om mee te trainen. Er moeten nog enkele details tussen de speler en PSV opgelost worden, alvorens de transfer officieel gemeld kan worden”, schrijft Borussia Dortmund. Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, meldt op Twitter dat de transfer in dit geval ‘niet voor 100, maar voor 99,9 procent rond is’. In eerste instantie werd gemeld dat Malen naar verwachting maandag al gepresenteerd zou worden door Borussia Dortmund.

Het Algemeen Dagblad meldde maandag dat PSV een transfersom van dertig miljoen euro tegemoet kan zien, een bedrag dat door bonussen nog met vier miljoen euro kan oplopen. Het Duitse Ruhr Nachrichten meldde vorige week dat Raiola dertig procent van de transfersom incasseert. Bij een transfersom van dertig miljoen euro zou dus negen miljoen rechtstreeks in de zakken van de zaakwaarnemer verdwenen. Het Algemeen Dagblad benadrukte dat het percentage echter 'fors lager' ligt. Malen heeft zelf ook recht op een deel van het bedrag, terwijl Ajax 1,5 procent ontvangt en Arsenal 1 procent.