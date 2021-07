Ilaix Moriba deelt schokkende berichten na dispuut met Barcelona

Dinsdag, 27 juli 2021 om 10:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:20

Ilaix Moriba heeft in de nacht van maandag op dinsdag enkele racistische haatberichten richting zijn persoon aan de buitenwereld getoond. De middenvelder van Barcelona is momenteel teruggezet naar het tweede van los Azulgrana omdat de clubleiding niet te spreken is over zijn houding en die van zijn management aan de onderhandelingstafel. Sommige supporters passeren de grenzen van vrije meningsuiting ruimschoots.

In een video op TikTok zit Moriba op een stoel en verschijnt de tekst checking social media op het scherm. Vervolgens komen tal van berichten als ‘Niemand wil een neger zoals jij’, ‘Vieze aap’, ‘Je kan elders zeker meer bananen krijgen, orang-oetan’, ‘Ga naar Afrika om als slaaf te werken’ en ‘Ik hoop dat je je voor het leven geblesseerd raakt’ in beeld.

Eén bericht springt er absoluut bovenuit. “Vieze neger. Ga maar naar een andere club. Denk je nou echt dat je zo goed bent om een salarisverhoging te vragen? Je bent een vieze neger. Je zou voor Congo FC moeten spelen. Als ik je zie, steek ik je neer’. Bij het bericht verschijnen talloze emoticons van een aapje. Dat is ook bij tal van andere comments het geval. ‘Serieus?’, verschijnt daarna als tekst in beeld, waarbij Moriba een quasi-verbaasd gezicht trekt. Barcelona deelt de video van Moriba dinsdagochtend op sociale media, met de tekst: 'We houden van voetbal, we vechten tegen racisme'.

Barcelona heeft goede hoop deze week alsnog tot een akkoord met Moriba over een contract ná 30 juni 2022 te komen. De intentie is, volgens de laatste berichten in de Spaanse media, dat de jongeling onderdeel uitmaakt van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De selectie van Ronald Koeman slaat vanaf woensdag de tenten op in Donaueschingen, gelegen in het zuidwesten van Duitsland. Komende zaterdag staan de Catalanen in de Mercedes-Benz Arena tegenover VfB Stuttgart, waarna men voor het volgende trainingskamp doorreist naar Oostenrijk waar een oefenwedstrijd wordt afgewerkt tegen Red Bull Salzburg.

Het grote struikelblok is echter het salaris dat Moriba verlangt. Barcelona heeft een driejarig contract voor de jonge middenvelder klaarliggen, tegen min of meer dezelfde voorwaarden als in zijn huidige verbintenis. Moriba heeft dan in de ogen van de clubleiding de mogelijkheid om de komende drie jaar te profiteren van het volste vertrouwen van Koeman. Men gaat ervan uit dat Barcelona over drie jaar financieel in een betere situatie zit, waardoor het salaris van Moriba kan worden heroverwogen.

De entourage van Moriba heeft de eerste aanbieding van Barcelona naar de prullenbak verwezen. Men zou de aanbieding van Barcelona als mager beschouwen en schermt met de belangstelling van andere clubs. De Spaanse kranten wijzen woensdag aan als sleutelmoment: mocht er geen akkoord komen, zal Barcelona inzetten op een transfer.