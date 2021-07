Van der Gijp: ‘Het lijkt het alsof hij voor het eerst voetbalschoenen aanheeft’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 09:50 • Chris Meijer • Laatste update: 10:10

De analisten in het programma De Oranjezomer van SBS6 zijn weinig positief over Feyenoord. De Rotterdammers gingen zondag met 1-2 onderuit in een oefenduel met PAOK Saloniki en René van der Gijp zag Mark Diemers daarin als invaller in negatieve zin opvallen. Chris Woerts zegt in het praatprogramma echter dat er deze zomer nog geld vrijkomt van investeerders om het elftal te versterken.

“Als je die Diemers ziet voetballen, lijkt het alsof hij voor het eerst voetbalschoenen aanheeft”, geeft Van der Gijp te kennen. Jan Boskamp is het daarmee eens: “De dozen zaten er nog omheen tegen PAOK. Dat was slecht, jongen.” Johan Derksen zag een andere Feyenoorder in negatieve zin opvallen. “Weet je wat ik ook slecht vond? Wouter Burger. Dat is toch geen Feyenoord-speler? Die kon bij Sparta niet eens mee”, zegt Derksen. Burger, die vorig seizoen verhuurd werd aan Sparta Rotterdam, speelde in de afwezigheid van Leroy Fer als rechter centrale verdediger.

“Ik denk dat we nog een spelertje of vier nodig hebben. Chris heeft met investeerders gesproken en...”, stelt Boskamp. “Die gaan lappen”, zo haakt Woerts in. “Ja, die hebben ook deze en vorige week het elftal gezien. Die zeggen: ‘Deze window gaan we nog iets doen, want we hebben versterkingen nodig om nog een beetje goed dit seizoen in te gaan’. We moeten nog even geduld hebben, maar er komt geld vrij. Gernot Trauner? Ik had nog nooit van hem gehoord.”

Boskamp haalt aan dat trainer Arne Slot Trauner waarschijnlijk al aan het werk gezien heeft toen AZ in de Europa League tegen LASK speelde. “Is het niet een Arnesen-aankoop?”, reageert Derksen over de Oostenrijkse verdediger, die maandagavond door Feyenoord gepresenteerd werd. “Ik heb altijd het idee dat je van dit soort jongens niet moet verwachten dat het uitblinkers bij Feyenoord zijn. Ik kan me vergissen, want ik ken hem niet zo goed.”

“Het is de beste speler van Oostenrijk, maar de beste spelers van Oostenrijk spelen in de Bundesliga. Wat je uit Oostenrijk krijgt, is van een ander kaliber. Ik dacht dat hij meeging met de nationale ploeg, maar hij was daar niet bij”, gaat Boskamp verder. De analist vond Guus Til ‘niet best’ spelen tegen PAOK en plaatst ook zijn vraagtekens bij de spelopvatting van Slot met Feyenoord. “Ze hebben mij altijd geleerd: als je druk wil zetten, moet je de spelers daarvoor hebben.”

“Die heb je in mijn ogen niet. Je moet kijken als we de bal niet hebben. Als we de bal hebben, gaat het nog. Maar als we de bal niet hebben, is het speelveld heel groot en worden we zo uitgespeeld”, vervolgt Boskamp. “Daar zijn eerdere trainers ook al achtergekomen”, beaamt Derksen. “Maar deze trainer wil alles anders doen, maar het zijn wel dezelfde spelers. Denk je niet dat Advocaat het niet geprobeerd heeft? Dat lukte ook niet. Als je ziet dat Ajax en PSV er wel goed voor staan, speelt Feyenoord weer geen rol. Dan moet Feyenoord met FC Groningen, sc Heerenveen en FC Twente gaan concurreren.”