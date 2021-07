Kenneth Perez uit verbazing: ‘Zo kom je toch niet terug naar Nederland?’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 09:32 • Daniel Cabot Kerkdijk

Kenneth Perez is met stomheid geslagen na de eerste beelden van Oussama Tannane in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De analyticus van ESPN was vorig seizoen al kritisch op de fysieke gesteldheid van enkele spelers van FC Emmen en ook de spelmaker van Vitesse ontkwam maandagavond bij Voetbalpraat niet aan kritiek van de Deen. Tannane, die uit is op een nieuwe club, maakt de indruk dat hij met overgewicht kampt.

“Stop dan met praten”, luidde het advies van Perez in het televisieprogramma richting Tannane. “Zo van: ‘Ik krijg geen respect, ik moet naar de absolute top, ik ben geweldig en ik krijg te weinig lof van Nederland.’ Als je de ambitie hebt om echt een goede speler te worden, om de stap naar het buitenland te maken, dan kom je toch niet zo terug van vakantie?”

Vitesse verloor zes van de zeven oefenduels in de voorbereiding en maakt komende maand zijn debuut in de Conference League tegen Dundalk of Levadia Tallinn. Thomas Letsch deed in de voorbereiding aanvankelijk geen beroep op Riechedly Bazoer, die ook welwillend staat tegenover een transfer naar het buitenland, en Tannane. “Ze moeten fit zijn en op een niveau zijn dat ze ons kunnen helpen”, vertelde de trainer van Vitesse aan de Gelderlander. “Als een speler niet fit is, dan is het logisch dat-ie niet speelt. Ik vind dat Tannane nog niet op een niveau zit, dat hij ons kan helpen.”

Kees Kwakman sloot zich aan bij de woorden van Perez. “Het is een bepaalde verantwoording die je moet afleggen naar je club.” Perez: “Het is echt niet oké, het is gewoon respectloos richting je club die jou betaalt. Je verwacht van een speler dat hij professioneel is. Natuurlijk kun je iets zwaarder terugkomen en dat gaat er dan snel af. Maar deze foto? Ik hoop dat het een slechte hoek was. Dat het niet zo erg is. Maar zo kun je niet terugkomen naar Nederland. Zeker niet met de ambities die hij heeft.”

“Het is zonde, het is een mooie voetballer, iemand die een wedstrijd kan beslissen. Fitheid is ontzettend belangrijk in voetbal, in alle sporten.” Tannane, die met een Turkse club in gesprek is, deed afgelopen vrijdag wel mee in het oefenduel met Go Ahead Eagles (1-1). “Ik kan zeggen dat ik een voetballer ben en alles zal doen om Vitesse te helpen. Met mijn kwaliteiten denk ik dat ik Vitesse kan helpen. Het is alleen aan de trainer. Ik heb hem gezegd dat zolang ik er nog ben, ik alles zal geven. Hij heeft alleen een andere keuze gemaakt", zei Tannane na afloop voor de camera van Omroep Gelderland.