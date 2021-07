‘Ik denk dat ik Cristiano Ronaldo meer heb gebruikt, dan hij mij’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 07:26 • Daniel Cabot Kerkdijk

Nikolai Baden Frederiksen heeft altijd de droom gehad om de beste voetballer ter wereld te worden. De 21-jarige aanvaller maakte deze zomer de overstap van Juventus naar Vitesse en hoopt dankzij de lessen van Cristiano Ronaldo daar in ieder geval de basis voor te leggen. In dezelfde week dat hij voor ruim een miljoen euro de overstap maakte van FC Nordsjælland naar Juventus maakte, arriveerde Ronaldo in Turijn.

“Die week was een shock voor me. De hele club stond op z’n kop door Ronaldo. Er heerste totale gekte. Een bijzondere ervaring, als achttienjarige”, blikt Frederiksen dinsdag in de Gelderlander terug op de zomer van 2018, toen de Portugees voor honderd miljoen euro van Real Madrid naar Juventus ging. Eén specifieke ontmoeting met zijn voormalig teamgenoot in Turijn zal hem altijd bijblijven. “Ik heb altijd de droom gehad de beste voetballer van de wereld te worden. Hij ís de beste voetballer van de wereld.”

“Dus ben ik naar hem toe gegaan en heb hem gevraagd: hoe heb jij dat gedaan? Hij vond het een grappige vraag.” De antwoorden van Ronaldo lagen voor de hand. “Werk hard. Geloof in jezelf, óók als je niet speelt. En twijfel nooit aan jezelf, no matter what. Misschien weinig verrassend, maar het is wel de kern.”

Trainen en omgaan met Ronaldo, ‘een heel aardige man’, was voor Frederiksen al ‘inspirerend en motiverend’. “Maar ik heb daarnaast veel persoonlijk met hem gesproken. Dan ging het veel over schieten op doel. Ik denk dat ik hem meer gebruikt heb, dan hij mij”, vertelt de Deen met een glimlach aan het dagblad. Frederiksen slaagde er immers niet in om door te breken bij Juventus.

In het afgelopen seizoen kwam hij in Oostenrijk bij WSG Tirol tot 18 doelpunten in 31 wedstrijden. Deze lijn hoopt hij de komende jaren in het tenue van Vitesse voort te zetten. Hij tekende een contract voor drie seizoenen. “Ik had bij Juventus kunnen blijven, wachten op mijn kans. Maar ik wil graag op een hoog niveau wedstrijden spelen. Bij Juventus zou dat lastig worden, gezien de vele sterren die daar lopen.”