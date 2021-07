Perez ziet maar één mogelijke spits voor Feyenoord: ‘Dat is één plus één’

Maandag, 26 juli 2021 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:38

Kenneth Perez vindt dat Feyenoord vol voor Joshua Zirkzee moet gaan. De analist van ESPN ziet geen andere opties voor de Rotterdammers dan de twintigjarige spits van Bayern München, die bij zijn huidige club Robert Lewandowski en Eric Maxim Choupo-Moting voor zich moet dulden.

"Dat moet toch gewoon de nieuwe spits worden?", vraagt Perez retorisch tijdens Voetbalpraat. Dat is toch één plus één? Het kan niet anders, hij komt ook nog eens uit de eigen jeugd." Perez trekt een parallel met Donyell Malen. "Die ging ook op jonge leeftijd naar Arsenal en kwam er daar achter dat dat hem niet werd. Die kwam terug naar Nederland om zich weer in de kijker te spelen en nu komt Borussia Dortmund, niet de minste, dat hem voor dertig miljoen euro ophaalt."

Volgens Perez moet Zirkzee, die in 2017 de jeugdopleiding van Feyenoord verliet voor Bayern, eieren voor zijn geld kiezen. "Zirkzee gaat natuurlijk never nooit eerste spits worden bij Bayern München, zeker niet zolang Robert Lewandowski nog zin heeft om te voetballen. Hoezo kom je niet terug naar Nederland om hier op huurbasis in een open competitie te spelen? Dan ga je weer je naam vestigen en opnieuw beginnen. Ik snap niet dat dat nog niet gebeurd is."

Sinclair Bischop ziet de combinatie Zirkzee-Alireza Jahanbakhsh wel zitten. "Jahanbakhsh kan niet alleen doelpunten maken, maar die heeft bij AZ ook Wout Weghorst heel veel assists gegeven. Dus één plus één zou twee zijn", aldus de journalist. In het seizoen 2017/18 werd Jahanbakhsh met 21 goals topscorer in de Eredivisie en met 12 assists ook nog koning van de assists. Zes van die beslissende voorzetten waren in dat seizoen op Weghorst. Het seizoen daarvoor leverde de Iraniër vier assists op de centrumspits.