Danny Blind moet functie bij Ajax opgeven voor rol bij Oranje

Maandag, 26 juli 2021 om 21:45

Danny Blind gaat de functies van assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal en lid van de raad van commissarissen bij Ajax niet combineren. Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, vertelt in gesprek met De Telegraaf dat Blind terug zal treden wanneer hij wordt aangesteld als assistent-bondscoach. Dat besluit heeft volgens Meijaard te maken met de ‘eventuele tegenstrijdige belangen’.

Er wordt nog een slag om de arm gehouden zolang nog niet officieel bekend is geworden dat Blind de assistent van Van Gaal wordt bij Oranje. Verschillende media meldden eerder al dat Henk Fraser, Blind en Frans Hoek de staf van Van Gaal bij Oranje moeten gaan vormen. “Ik vind het voorbarig, maar wordt Danny assistent-bondscoach, dan treedt hij terug”, zo geeft Meijaard te kennen. “Vanwege de eventuele tegenstrijdige belangen. Dat is een beslissing van de raad van commissarissen en Danny staat daar zelf ook achter. Wij denken na over verschillende opties.”

“Danny is een gewaardeerd lid binnen onze rvc. Het kan zijn dat hij bijvoorbeeld tijdelijk terugtreedt. Dat is weer een andere situatie dan wanneer hij formeel aftreedt. Het is hoe dan ook te vroeg om over opvolging te praten”, concludeert Meijaard. De Telegraaf noemt een eventueel vertrek van Blind bij Ajax een ‘hard gelag’ voor Marc Overmars. Blind was volgens de krant bij transfers het ideale klankbord voor de directeur voetbalzaken bij de Amsterdammers.

Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, vindt het verstandig dat Blind beide functies niet gaat combineren, omdat er sprake is van ‘zóveel overlap’. “Er zou vroeg of laat iets gebeuren waar een enorm gedonder van zou komen”, stelt Lückerath-Rovers. “Stel, als voorbeeld, dat Louis van Gaal – met Danny Blind als assistent – elf Ajax-spelers in het Nederlands elftal opstelt. De reactie ligt voor de hand. Of andersom, er worden naar het idee van Ajax te weinig Ajax-spelers geselecteerd. Hij moet zich dus altijd ergens verdedigen. Dat is slecht voor de reputatie van de KNVB, schadelijk voor Danny Blind persoonlijk en het zou ook Ajax raken.”

Dat de KNVB niet heeft geëist dat Blind zijn functie als commissaris bij Ajax opgeeft, verbaast de hoogleraar. Lückerath-Rovers benadrukt dat men onmogelijk had kunnen volhouden dat Ajax in deze situatie niet bevoordeeld zou worden. Ze noemt het terugtreden van Blind een ‘charmante oplossing’. Blind zit sinds 2018 in de raad van commissarissen bij Ajax, waar hij terechtkwam nadat hij bij de KNVB in functie was geweest als assistent en bondscoach.