‘Barcelona gaat deze week knoop doorhakken: contractverlenging óf transfer’

Maandag, 26 juli 2021 om 21:04 • Chris Meijer • Laatste update: 21:14

Barcelona wil deze week nog duidelijkheid creëren rond de toekomst van Ilaix Moriba. De contractonderhandelingen tussen de achttienjarige middenvelder en de Catalanen bevinden zich in een impasse, waardoor hij voorlopig uit de A-selectie is gezet. Mundo Deportivo schrijft dat er duidelijkheid moet komen voor de selectie van Barcelona komende woensdag naar Duitsland afreist voor een trainingskamp.

Barcelona slaat vanaf woensdag de tenten op in Donaueschingen, gelegen in het zuidwesten van Duitsland. Komende zaterdag staan de Catalanen in de Mercedes-Benz Arena tegenover VfB Stuttgart, waarna de selectie van Ronald Koeman voor het volgende trainingskamp doorreist naar Oostenrijk waar een oefenwedstrijd wordt afgewerkt tegen Red Bull Salzburg. Het lijkt erop dat de clubleiding van Barcelona Moriba graag wil meenemen op de trainingsstages naar Duitsland en Oostenrijk.

Beide partijen willen volgens Mundo Deportivo met elkaar verder. Het grote struikelblok is echter het salaris dat Moriba verlangt. Barcelona heeft een driejarig contract voor de jonge middenvelder klaarliggen, tegen min of meer dezelfde voorwaarden als in zijn huidige verbintenis. Moriba heeft dan in de ogen van de clubleiding de mogelijkheid om de komende drie jaar te profiteren van het volste vertrouwen van Koeman. Men gaat ervan uit dat Barcelona over drie jaar financieel in een betere situatie zit, waardoor het salaris van Moriba kan worden heroverwogen.

Sport meldt echter dat de entourage van Moriba de eerste aanbieding van Barcelona naar de prullenbak heeft verwezen. Men zou de aanbieding van Barcelona als mager beschouwen en schermt met de belangstelling voor andere clubs. De Spaanse krant wijst ook komende woensdag aan als sleutelmoment: mocht er geen akkoord komen, zal Barcelona inzetten op een transfer. Moriba heeft immers nog een contract tot medio 2022, waardoor deze zomer het laatste moment is om nog aan hem te verdienen.

AS schreef dat Barcelona bereid is om Moriba voor minimaal dertig miljoen euro te laten vertrekken. Een bedrag dat een stuk lager ligt dan de honderd miljoen euro die als ontsnappingsclausule in zijn huidige contract staat. Chelsea en Manchester City houden ondertussen de situatie rondom de middenvelder nauwlettend in de gaten. Bij de club van manager Josep Guardiola kan hij naar verluidt een jaarsalaris van zes miljoen euro tegemoet zien. Barcelona betaalt Moriba momenteel naar verluidt een miljoen euro per jaar, al is dat het hoogste bedrag dat ooit is toegekend aan een speler uit de jeugdopleiding.

Moriba maakte afgelopen seizoen voor het eerst minuten in de hoofdmacht van Barcelona, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Voorlopig heeft hij achttien optredens in de hoofdmacht achter zijn naam staan, waarvan vijf als basisspeler en waarin hij goed was voor een doelpunt en drie assists.