Manchester United lijkt relatief lage vaste transfersom voor Varane te betalen

Maandag, 26 juli 2021 om 20:23 • Chris Meijer

Manchester United gaat een vaste transfersom van 41 miljoen euro betalen voor Raphaël Varane, zo weet The Athletic te melden. Verschillende internationale media, onder wie transferexpert Fabrizio Romano, meldden eerder op maandag al dat de transfer van de 28-jarige centrumverdediger naar the Red Devils zo goed als rond is. Varane heeft reeds een akkoord bereikt over een vierjarig contract bij Manchester United, met een optie voor nog een seizoen.

Over de transfersom doen verschillende lezingen de ronde. Het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic spreekt van een vaste transfersom van 35 miljoen pond, omgerekend iets meer dan 40 miljoen euro. Dit bedrag valt echter nog iets lager uit, omdat Real Madrid de solidariteitsbijdrage aan LaLiga voor zijn rekening neemt. Daardoor betaalt Manchester United 34 miljoen pond - 39,8 miljoen euro - aan Real Madrid, al kan dit door bonussen nog met een niet nader genoemd bedrag oplopen.

Romano maakt melding van een totale transfersom van om en nabij de vijftig miljoen euro, inclusief bonussen. Er wordt over de bonussen op het moment nog onderhandeld, waardoor volgens de transferexpert nog niet helemaal duidelijk is hoeveel de maximale transfersom zal bedragen. Goal meldde eerder dat de totale transfersom zou uitkomen tussen de 45 en 55 miljoen euro.

Zeker is dat de transfer van Varane naar Manchester United zo goed als rond is. Er ligt voor de Fransman een vierjarig contract, met een optie voor nog een seizoen, klaar op Old Trafford. De Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio meldde dat de medische keuring komende woensdag zal plaatsvinden. Romano en The Athletic stellen echter dat hier nog geen duidelijkheid over is vanwege de quarantaineregels, maar dat de verwachting bestaat dat Varane deze week nog naar Engeland zal vliegen.

De naam van Varane wordt de afgelopen weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar Manchester United. De Franse centrumverdediger had bij Real Madrid nog een contract tot medio 2022 en heeft alle aanbiedingen om die verbintenis te verlengen naast zich neergelegd. Manchester United gaat profiteren van die situatie, terwijl Varane zelf graag de overstap naar de Premier League zou willen maken. Er komt na tien jaar een einde van de samenwerking tussen Varane en Real Madrid, dat hem in de zomer van 2011 voor tien miljoen euro overnam van RC Lens.