Maandag, 26 juli 2021 om 18:30 • Laatste update: 18:37

Rai Vloet heeft de ambitie om uiteindelijk de stap naar een club uit de top-vijf van de Eredivisie te maken. De 26-jarige aanvallende middenvelder zegt in een interview met Voetbalzone dat hij bij bijvoorbeeld AZ of Vitesse hetzelfde zou kunnen laten zien als afgelopen seizoen bij Heracles Almelo. Met zeventien doelpunten en zeven assists kende hij een uitstekend eerste jaar in het Erve Asito.

Door Kalum van Oudheusden & Mounir Boualin

“Ik voel me nu heel goed bij Heracles, maar ik heb een verleden bij PSV. Die twaalf jaar is niet iets wat zo maar weggaat. Dus als ik mag dromen van een club, zal dat altijd PSV zijn. Nu is PSV niet de enige club die ik ambieer, ook al heb ik daar een groot gedeelte van mijn carrière gespeeld. Ik wil naar de top-vijf van Nederland, die ploegen kun je zelf wel invullen”, zo geeft Vloet te kennen. Hij speelde voor achtereenvolgens PSV, SC Cambuur, FC Eindhoven, NAC Breda, Frosinone, Sint-Truiden en Excelsior, alvorens hij een jaar geleden bij Heracles terechtkwam.

“Ik kwam bij een nieuwe club terecht, maar eigenlijk wist ik vanaf het begin mijn stempel te drukken op het spel van het team en ben ik bepalend. Dat heb ik het hele seizoen door kunnen trekken en dat is uitstekend. Ik liet het elftal beter voetballen, dat is wat ik ook elke week probeerde. Natuurlijk lukt het de ene week iets beter dan de andere, maar ik denk dat ik wel een stabiele lijn heb gekend door het seizoen. Dat is wel waar ik het meest blij mee ben”, vertelt Vloet over de stap naar Heracles. Hij stelt dat het succesvolle seizoen mede te danken is aan de vrijheden die hij binnen het team van trainer Frank Wormuth kreeg.

“Ik kreeg de ruimte om mijn ding te doen. Daar hebben ze mij in vertrouwd en dan doe ik mijn stinkende best om dat terug te betalen”, zo legt de aanvallende middenvelder uit. “Ik probeer ook mijn best te doen voor de jonge voetballers. Ik wil ze helpen door te zorgen dat ze niet dezelfde fouten maken die ik vroeger maakte. Waar ik verder sta vind ik moeilijk om aan te geven. Over die fouten heb ik het verder genoeg gehad, het zijn eigenlijk leermomenten. Die heb ik afgelopen seizoen genoeg meegemaakt en daar heb ik van geleerd. Daardoor ben ik nu ook een stuk sterker dan eerst.”

Vloet denkt dat wanneer hij bij bijvoorbeeld AZ of Vitesse dezelfde ruimte krijgt, hij hetzelfde kan laten zien als bij Heracles. “Het zijn ploegen die in balbezit veel beter spelen dan wij doen. Ze spelen nog aanvallender en creëren nog meer kansen, dus dan is het ook eenvoudiger om bij zulke clubs je stempel te kunnen drukken. Mochten die clubs komen, ga ik daar zeker over nadenken. Het plaatje moet ook wel kloppen. AZ en Vitesse zijn goede ploegen, maar het gesprek met de trainer is voor mij daarin erg belangrijk. Het is dus niet zozeer dat ik meteen ‘ja’ zeg als dergelijke clubs zich melden, maar je kijkt gewoon naar hun plannen. Ik wil mijn plafond bereiken als voetballer, het uiterste er uithalen wat er inzit. Ik wil op het niveau spelen wat in mij zit, dat is mijn grootste doel. Ik weet op dit moment nog niet wat mijn plafond is, maar ik denk wel dat dat hoger is dan Heracles. Ik mik op de top van Nederland, maar uiteindelijk wil ik ook nog wel een keer naar het buitenland.”