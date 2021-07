‘Cristiano Ronaldo gaat over een jaar transfervrij vertrekken bij Juventus'

Maandag, 26 juli 2021 om 17:41 • Chris Meijer • Laatste update: 18:00

Zoals het er nu naar uitziet, is Cristiano Ronaldo over een jaar transfervrij op te pikken. Paolo Aghemo, journalist voor Sky Italia, meldt op de Italiaanse sportzender dat Juventus momenteel niet van plan is om het tot medio 2022 lopende contract van de 36-jarige Portugese aanvaller te verlengen, waardoor hij vanaf januari 2022 met clubs kan onderhandelen over een transfervrije overstap. Volgens Aghemo gaan Juventus en Ronaldo echter wel komend seizoen met elkaar verder.

Ronaldo verscheen maandag samen met de andere EK-gangers, onder wie Matthijs de Ligt en Adrien Rabiot, weer op het trainingscomplex van Juventus. Daar nam de aanvaller de tijd voor foto’s en handtekeningen voor de fans die hem massaal stonden op te wachten. Ronaldo stond vervolgens na zijn medische testen ook op het trainingsveld en het feit dat hij zich na zijn vakantie weer op de club gemeld heeft, is voor veel media aanleiding om te concluderen dat een vertrek bij Juventus momenteel niet aan de orde is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het lijkt erop dat hij voor nu gelukkig is bij Juventus. Ronaldo blijft bij Juventus, omdat hij een contract tot 2022 heeft. Hij heeft op dit moment geen alternatief. Bij Juventus bestaan er op dit moment geen signalen dat Ronaldo graag wil vertrekken”, zegt Aghemo. La Gazzetta dello Sport meldde onlangs ook al dat Ronaldo deze zomer bij Juventus zou blijven, ondanks dat hij in verband werd gebracht met een overstap naar Paris Saint-Germain, Real Madrid of Manchester United. Er lijkt echter momenteel geen club die de komst van Ronaldo kan bekostigen.

Zoals het nu naar uitziet, is Ronaldo over een jaar gratis op te pikken in Turijn. “Juventus praat momenteel niet over een nieuw contract voor Ronaldo. Sterker nog, Juventus denkt niet aan een nieuw contract voor Ronaldo. Juventus wil hem voor nog één seizoen houden. Hij verdient 31 miljoen euro per jaar, dat drukt zwaar op de begroting van Juventus”, stelt Aghemo. Ronaldo staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Juventus, nadat hij voor 117 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid.