KNVB besluit UEFA te volgen met afschaffen van uitdoelpuntenregel

Maandag, 26 juli 2021 om 17:10 • Chris Meijer

De KNVB heeft besloten dat uitdoelpunten in de play-offs om Europees voetbal en promotie en degradatie vanaf komend seizoen niet meer dubbel tellen, zo communiceert de voetbalbond via de officiële kanalen. Met dat besluit volgt de KNVB de UEFA, dat eerder al de zogenaamde uitdoelpuntenregel in Europese clubtoernooien afschafte. Indien er na twee wedstrijden een gelijke score bestaat, volgt er automatisch een verlenging en eventueel strafschoppen.

De UEFA maakte eind juni bekend dat uitdoelpunten voortaan niet meer dubbel tellen in Europese toernooien. De regel dat uitdoelpunten dubbel tellen werd in 1965 ingevoerd en was sindsdien van kracht in knock-outwedstrijden. In de onderbouwing van de afschaffing van de regel schreef de UEFA dat het thuisvoordeel aanzienlijk is verkleind in de afgelopen decennia. Al in de huidige voorronde voor de Europese clubtoernooien wordt er bij een gelijke score over twee duels ongeacht de uitdoelpunten verlengd en desnoods strafschoppen genomen.

Dit zal vanaf komend seizoen ook het geval zijn in de Nederlandse play-offs. Als twee teams evenveel doelpunten hebben gemaakt, volgt een verlenging van twee keer vijftien minuten. Wanneer er dan nog altijd geen beslissing is gevallen, volgt er zoals gebruikelijk een strafschoppenserie. De play-offs zijn de enige Nederlandse competities waarin de beslissing op uitdoelpunten kan vallen. In het bekertoernooi wordt er immers over één wedstrijd gespeeld.