André Onana traint door dopingschorsing in Salou: ‘Dat heeft me verrast’

Maandag, 26 juli 2021 om 16:30 • Chris Meijer • Laatste update: 16:52

André Onana traint momenteel voor zichzelf in Salou, zo vertelt keeperstrainer Yvan Castillo aan Diari de Tarragona. De 25-jarige doelman mag door zijn dopingschorsing tot september niet bij Ajax trainen en heeft om die reden de wijk genomen de Spaanse oostkust. Castillo laat zich uitermate positief uit over de samenwerking met Onana.

Onana werd positief getest op het middel furosemide en kreeg aanvankelijk een schorsing van een jaar opgelegd. Door een beroep bij het CAS werd deze straf verkort tot november en twee maanden voor de schorsing afloopt, mag de doelman uit Kameroen ook weer bij Ajax op het trainingsveld verschijnen. Tot die tijd traint Onana echter met Castillo in Salou, een plek waar hij terechtkwam via een gemeenschappelijke kennis. Castillo had volgens Diari de Tarragona een belangrijke voorwaarde: dat de trainingen in Spanje zouden plaatsvinden. Daarmee heeft Onana ingestemd.

“Vanaf het eerste moment komt Onana over als een enorm bescheiden persoonlijkheid. Zijn mentale gesteldheid heeft me verrast, dat is fantastisch in orde. Dit is voor mij niet alleen een sportieve ervaring, maar ook een levenservaring. We hebben een fantastische band gecreëerd”, geeft Castillo te kennen. In een eerder stadium was er sprake van dat Onana bij een niet nader genoemde Amsterdamse amateurclub trainde. Volgens de berichtgeving van Diari de Tarragona is Onana maandelijks echter maar kort in Nederland.

Drie of vier weken per maand brengt Onana door in Spanje. De dagen die hij in Nederland is, traint hij volgens een schema van Castillo. De keeperstrainer traint met Onana niet alleen in fysiek, technisch en tactisch opzicht, maar is tevens bezig met zijn mentale gezondheid en zijn voeding. Met fysiotherapeuten en voedingsdeskundigen is er zo een klein team gevormd rond Onana. De vraag is of Onana deze zomer nog een transfer gaat maken. Olympique Lyon is nadrukkelijk in de markt voor de sluitpost, al is er nog sprake van een fors verschil tussen vraag en aanbod in de onderhandelingen met Ajax.