Brobbey: ‘Hij heeft me vorig seizoen al een aantal keer in Amsterdam bezocht’

Maandag, 26 juli 2021 om 15:56 • Chris Meijer

Brian Brobbey gaat komend seizoen bij RB Leipzig met het rugnummer 21 spelen. De van Ajax overgekomen spits neemt het rugnummer over van Justin Kluivert, maar hij vertelt op de website van zijn nieuwe club dat dit puur toeval is. Kluivert werd in het afgelopen seizoen door AS Roma verhuurd aan RB Leipzig, maar maakte onlangs op huurbasis de overstap naar het Franse OGC Nice. Brobbey vertelt tevens over zijn indruk van trainer Jesse Marsch en spreekt zijn verwachtingen uit voor het komende seizoen

“Er zit geen verhaal achter mijn rugnummer. Het is toeval dat Justin Kluivert vorig seizoen met dit rugnummer speelde. Het is een mooi nummer. En ik heb ook het appartement van Justin overgenomen. Waarom zou ik dan ook niet zijn rugnummer overnemen?”, zo geeft Brobbey te kennen. De spits vertelt dat hij in zijn eerste weken goed kan opschieten met ploeggenoten Mohamed Simakan, Nordi Mukiele en Christopher Nkunku. “Dat zijn geweldige jongens en natuurlijk fantastische voetballers. We maken op het veld veel plezier en kunnen goed met elkaar opschieten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ook met Emil Forsberg is er een goede connectie, zijn speelstijl past goed bij die van mij. Zijn passing is geweldig, daar kun je als spits van profiteren”, vervolgt Brobbey. “Doelpunten maken is mijn werk. Zo zie ik mijn rol in het team en daarop wil ik beoordeeld worden. Ik probeer altijd een directe weg naar het doel te vinden. Mensen vergelijken me vaak met Romelu Lukaku, dat kan ik op zich wel begrijpen. Hij is een speler met ongelofelijk veel power en een sterke doelgerichtheid. Verder geldt Didier Drogba voor mij als een voorbeeld.”

Brobbey wordt gevraagd naar de herkomst van zijn bijnaam Brobbeast. “Die bijnaam is zeker niet nieuw, bij Ajax werd ik ook zo genoemd. Ik weet eigenlijk niet wie dat verzonnen heeft. Het komt voort uit het feit dat ik gespierd en sterk ben”, zegt de negentienjarige spits, die in zijn eerste weken bij RB Leipzig met een hamstringblessure kampte. “Ik weet dat er veel concurrentie is, de spitspositie is met Yussuf Poulsen, André Silva en Alexander Sörloth goed bezet. Uiteindelijk neemt de trainer een beslissing en ik hoop zoveel mogelijk te kunnen spelen. Mijn doel is om dit seizoen minstens twaalf doelpunten te maken.”

Trainer Jesse Marsch, die overkwam van Red Bull Salzburg en de naar Bayern München vertrokken Julian Nagelsmann opvolgt, wordt door Brobbey omschreven als ‘excellent’. “Dat had ik tijdens ons gesprek al vastgesteld en die indruk is op het veld alleen maar bevestigd. Hij heeft me vorig seizoen al een aantal keer in Amsterdam bezocht en ik heb me voor mijn komst naar Leipzig over hem geïnformeerd. Ik wilde meer over zijn speelstijl en filosofie weten. In video’s zag ik dat hij een emotionele coach is, die vlammende en motiverende toespraken kan houden en veel van voetbal weet.”