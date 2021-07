Ibáñez geeft Guardiola als voorbeeld van dubieuze praktijken Barcelona

Maandag, 26 juli 2021 om 15:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:11

Carlos Ibáñez komt maandag in de rechtszaal met enkele bijzondere onthullingen. De eigenaar van het mediabedrijf NiceStream, dat tussen 2017 en 2020 samenwerkte met Barcelona, geeft toe dat er bewust negatieve berichten op de sociale media zijn geplaatst over onder meer Josep Guardiola, Lionel Messi, Gerard Piqué, verschillende bestuursleden van de Catalanen en politici. De opdracht hiervoor kwam van toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu, die in maart definitief werd opgevolgd door Laporta.

"Het ging niet om het oppoetsen van het imago van Barcelona, maar om verdere schade te voorkomen", citeert Goal uit een gesprek van Ibáñez met de advocaten van Barcelona in de rechtszaal. "Alle mensen die de revue hebben gepasseerd hebben Barcelona aangevallen, waardoor we de schade zoveel mogelijk wilden beperken. In het geval van Jaume Roures (Een Spaanse mediamagnaat, red.) ging het om het feit dat hij vond dat de club op een vreselijke manier werd bestuurd. Hij is echter schuldig bevonden aan corruptie, waardoor hij eigenlijk helemaal geen moreel oordeel kan en mag vellen", aldus de zakenman uit Uruguay.

Ibáñez kreeg naar eigen zeggen in 2017 de opdracht van Bartomeu en het bestuur van Barcelona om het imago van de club via harde berichten richting verschillende clubiconen te zuiveren. "De reputatie van Bartomeu was destijds van een bedenkelijk niveau. De oppositie viel hem aan, maar er kwamen tevens verwijten van zijn supporters. We bekeken toen hoe we de schade zoveel mogelijk konden beperken. Daarnaast hadden we een plan bedacht om Barcelona weer in een positief daglicht te stellen." Ibáñez benadrukt daarnaast dat het bestuur van Barcelona de volledige inhoud kende van alle berichten en profielen die speciaal voor de sociale media zijn gemaakt door NiceStream.

"We hebben rapporten gestuurd naar Barcelona en daarin is alles wat we deden tot in detail vermeld. De volledige inhoud van de berichten, welke kanalen daarvoor werden gebruikt, van alles is Barcelona op de hoogte gesteld. We lieten daarnaast zien hoevaak de berichten waren gelezen en tegen welke problemen we bij elk project aanliepen", benadrukt de Zuid-Amerikaanse ondernemer, die tevens naar voren brengt dat deze zaken allemaal waren opgenomen in het contract met Barcelona. Volgens Ibáñez was het nooit de bedoeling mensen te beschadigen, al geeft hij wel een voorbeeld waarin door Barcelona de aanval werd ingezet op voormalig speler en trainer Guardiola.

"We waren genoodzaakt om de club te beschermen. Als er werd gezegd dat Ernesto Valverde zou moeten worden ontslagen omdat Guardiola een veel betere trainer is, dan verscheen er op een van de kanalen een bericht dat Guardiola al drie seizoenen op rij geen kampioen was geworden. Is dat om Guardiola in diskrediet te brengen? Nee, het is gewoon de realiteit, het is slechts een feit. Als je geen prijzen pakt, dan pak je geen prijzen, zo simpel is het. Je moet een clubman als Valverde niet aanvallen door te zeggen dat Guardiola de grote redder is, als blijkt dat hij helemaal niet zo succesvol is als trainer."

Volgens Ibáñez heeft zijn bedrijf tijdens de samenwerking met Barcelona louter het belang van de club in het oog gehad. "En naast het imago van de club is ook het imago van het bestuur van groot belang. Als een club wordt aangevallen, dan richt men de pijlen voornamelijk op de leiding die dan aan het bewind is. Bartomeu bijvoorbeeld kreeg dagelijks te maken met ladingen kritiek. Op de verschillende kanalen verschenen 40.000 berichten waarin over zijn aftreden werd gesproken. Werd Bartomeu toen door ons in bescherming genomen? Nee, het instituut Barcelona werd beschermd", aldus Ibáñez.

Bartomeu werd door het hele gebeuren in maart van dit jaar gearresteerd door de Spaanse politie naar aanleiding van een onderzoek dat Barça-gate genoemd wordt. Ook drie andere verdachten werden aangehouden nadat de Catalaanse politie een inval deed in het kantoor van de club. Barça-gate refereert aan een langlopend onderzoek naar Bartomeu, die ervan wordt beschuldigd dat hij in het geheim geld heeft betaald aan het PR-bureau I3 Ventures om online werk te doen voor de club. Behalve Bartomeu werden ook algemeen directeur Òscar Grau, hoofd juridische zaken Romà Gómez Ponti en voormalig adviseur Jaume Masferrer in maart opgepakt.