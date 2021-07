Raphaël Varane gaat tweede zomeraanwinst van Manchester United worden

Maandag, 26 juli 2021 om 15:14 • Chris Meijer

Raphaël Varane gaat na de van Borussia Dortmund overgenomen Jadon Sancho de tweede zomeraanwinst van Manchester United worden, zo verzekeren Fabrizio Romano en RMC Sport maandagmiddag. Volgens de transferexpert moeten alleen de laatste plooien nog worden gladgestreken en is het een kwestie van ‘uren of dagen’ voor de transfer in kannen en kruiken is. Varane heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester United.

Verschillende internationale media, onder wie Goal, Le Parisien en RMC Sport, meldden zondagavond al dat er schot in de onderhandelingen tussen Real Madrid en Manchester United zat. De verstandhouding tussen Manchester United en Real Madrid is volgens Goal uitstekend, waardoor beide partijen het onnodig achtten om een ‘schaakspel te spelen’. De transfersom valt vermoedelijk uit tussen de 45 en 55 miljoen euro, al wordt er door andere media gesproken van een transfersom van 50 miljoen euro.

