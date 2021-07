Remko Bicentini bereikt halve finale van de Gold Cup: ‘Een historisch moment’

Canada heeft in de nacht van zondag op maandag de halve finale van de Gold Cup weten te bereiken. De Canadezen, waar Remko Bicentini werkzaam is als assistent van bondscoach John Herdman, wonnen in het AT&T Stadium van Dallas met 0-2 van Costa Rica. Nu wacht in de nacht van donderdag op vrijdag in Houston een ontmoeting met Mexico, waarin een finaleplaats op het spel zal staan.

Door een 1-0 nederlaag tegen gastland de Verenigde Staten in de laatste groepswedstrijd, eindigde Canada in de poule als tweede voor Guadeloupe en Martinique en wachtte er een kwartfinale tegen Costa Rica. “Voordat we het in de gaten hadden, stonden we binnen dertig seconden 1-0 achter binnen. Na 25 minuten trokken we de wedstrijd naar ons toe. Vooral de gehele tweede helft hebben we gedomineerd en kansen gecreëerd, maar de gelijkmaker bleef uit. Amerika had gedurende de wedstrijd slechts één schot op doel, wat uiteindelijk ook genoeg was om de overwinning over de streep te trekken”, zo blikt Bicentini tegenover Voetbalzone terug op het duel met de Verenigde Staten, dat beslist werd door een doelpunt van Shaquell Moore in de eerste minuut.

De Verenigde Staten rekenden in de kwartfinale af met Jamaica (1-0), terwijl Canada het op papier sterke Costa Rica trof. Junior Hoilett opende na achttien minuten de score, waarna Stephen Eustáquio ruim twintig minuten voor het einde de marge verdubbelde en het duel daarmee besliste. Voor Canada, waar Frank Sturing tegen Costa Rica negentig minuten op de reservebank bleef, wacht nu in de halve finale een duel met Mexico. De titelverdediger overleefde als groepswinnaar een poule met Trinidad en Tobago, Guatemala en El Salvador, waarna Honduras in de kwartfinale met 3-0 verslagen werd. Mexico is met onder meer Héctor Moreno (Monterrey), Edson Álvarez (Ajax), Héctor Herrera (Atlético Madrid) en Jesús Manuel Corona (FC Porto) afgereisd naar het toernooi voor landen uit de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika.

Canada treft grote rivaal: ‘Het is hetzelfde als Nederland - België’

“In 2017 speelden we op de Gold Cup met Curaçao ook tegen Mexico. We speelden destijds een prima wedstrijd die we helaas met 2-0 verloren, ondanks enkele goede kansen om tot scoren te komen. Met Canada is het vertrouwen groot nu we Costa Rica hebben verslagen”, vertelt Bicentini, die als bondscoach van Curaçao de Gold Cups van 2017 en 2019 meemaakte. Twee jaar geleden strandde Curaçao in de kwartfinale, na een nederlaag tegen de Verenigde Staten. “Voor mij is het ook een historisch moment, na de kwartfinale in 2019 met Curaçao. Nu sta ik twee jaar later met Canada in de halve finale. De halve finale word gespeeld in Houston dicht bij de Mexicaanse grens, dus dat wordt een vol stadion.”

Mocht Canada erin slagen om Mexico te elimineren, wacht op 2 augustus de finale tegen de Verenigde Staten of Qatar. Het Aziatische land neemt deel aan de Gold Cup als gevolg van een samenwerking tussen de CONCACAF en de Qatarese voetbalbond. Over twee jaar zal Qatar ook van de partij zijn op de Gold Cup. “De finale is natuurlijk wel onze absolute doelstelling, de kansen zijn aanwezig. Maar het is knock-outsysteem, dus we zullen alle wedstrijden top moeten zijn.”