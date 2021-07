‘Ik weet niet eens of Guardiola weet dat ik ooit ben aangetrokken’

Maandag, 26 juli 2021

Pedro Porro sleepte medio 2019 een vijfjarig contract in de wacht bij Manchester City. De rechtsbenige vleugelverdediger wacht echter nog steeds op zijn eerste speelminuten in het shirt van de Engelse kampioen. Porro heeft zelfs nog nooit contact gehad met manager Josep Guardiola, zo onthult de aan Sporting Portugal verhuurde rechtsback in een interview met A Bola.

"Nee, ik heb inderdaad nog nooit gesproken met Pep Guardiola", verklaart de twee jaar geleden voor twaalf miljoen euro van Girona overgenomen verdediger in gesprek met de Portugese krant. "Ik denk zelfs dat hij niet eens weet dat ik ooit door Manchester City ben aangetrokken. Maar ik neem aan dat ze daar wel weten waar ik mee bezig ben", aldus Porro, die tot volgend jaar zomer op huurbasis uitkomt voor Sporting, de kampioen van afgelopen seizoen.

Sporting is al enige tijd bezig met het definitief vastleggen van Porro, die in Portugal een contract voor vier seizoenen kan ondertekenen. In zijn huidige verbintenis met Manchester City is de bepaling opgenomen dat hij voor 8,5 miljoen euro kan vertrekken uit Engeland. De deal met Sporting lijkt slechts een kwestie van dagen te zijn, maar de speler zelf wil nog niet op de zaken vooruit lopen. "Ik kan er niets over kwijt. Wat ik wél kan melden is dat er deze week iets groots staat te gebeuren."

Porro had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de landstitel van Sporting. De 21-jarige rechtsback uit Spanje kwam tot 3 doelpunten en 3 assists in 30 competitiewedstrijden en lijkt ook komend seizoen een vaste waarde te zijn voor trainer Rúben Amorim. Porro werd in november, december en januari verkozen tot beste verdediger van de Portugese competitie. Daarnaast kroonde hij zich in de finale van de Taça da Liga tegen Sporting Braga (1-0) tot matchwinner van Sporting.