Mohamed Ihattaren en Pablo Rosario reizen niet mee naar Istanbul

Maandag, 26 juli 2021 om 14:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:47

Pablo Rosario is niet met de selectie van PSV afgereisd naar Istanbul voor de returnwedstrijd tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. De selectie stapte maandag op het vliegtuig, maar de middenvelder ontbrak daarbij. Rosario is akkoord met OGC Nice over een transfer, maar beide clubs hebben nog geen overeenstemming bereikt over een transfersom. PSV meldt dat hij de ruimte krijgt om de deal af te ronden. Daarnaast is ook Mohamed Ihattaren thuisgelaten door trainer Roger Schmidt, daar de middenvelder nog steeds ziek is. PSV verdedigt woensdag in Istanbul een 5-1 voorsprong en staat daardoor met anderhalf been in de derde voorronde.

Zondagavond meldde het Eindhovens Dagblad dat Nice een bod van vier miljoen euro heeft uitgebracht op Rosario. Technisch manager John de Jong zet echter in op een hogere transfersom en wil een ‘marktconform bedrag’ overhouden aan de transfer. De enkelvoudig Oranje-international stond zondag nog 'gewoon' op het trainingsveld bij PSV en heeft nog een contract tot medio 2023.

Rosario kan de derde Nederlander worden in korte tijd die zich aansluit bij Nice. De nummer negen van het afgelopen Ligue 1-seizoen maakte deze zomer vijftien miljoen euro over aan AZ voor Calvin Stengs, terwijl Justin Kluivert zich op huurbasis bij de club voegde en middels een optie tot koop voor tien miljoen euro kan worden overgenomen van AS Roma. Jean-Clair Todibo kwam voor acht miljoen euro over van Barcelona.

Mocht Rosario verkocht worden, gaat PSV volgens De Telegraaf de transfermarkt op om een vervanger binnen te halen. PSV wil het middenveld net zo sterk bezet houden als nu het geval is. Voor de defensieve posities op zijn middenveld heeft trainer Roger Schmidt verder de beschikking over onder meer Érick Gutiérrez, Ryan Thomas, Marco van Ginkel, Davy Pröpper en Ibrahim Sangaré.

Het Eindhovens Dagblad wist zondag te melden dat Ihattaren zich had ziekgemeld bij de leiding van PSV. De middenvelder is zeker niet voor het eerst ziek. In mei ontbrak hij om dezelfde reden in de laatste drie competitiewedstrijden van het seizoen. Hij miste in februari al het Europa League-duel met Olympiacos en de ontmoeting met Vitesse in de Eredivisie vanwege ziekte. Eind november stond hij om die reden ook al twee wedstrijden aan de kant. "Ja, dat hij wat vaker ziek is, is vreemd, maar ook onderdeel van voetbal", zei trainer Roger Schmidt erover in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos, die met 4-2 werd verloren.

Denzel Dumfries is inmiddels teruggekeerd op trainingscomplex De Herdgang, maar door een mogelijke transfer naar Everton of Internazionale ontbreekt de rechtsback in de plannen van Schmidt. Donyell Malen is bezig om zijn transfer naar Borussia Dortmund af te ronden. De aanvaller heeft de medische keuring al zonder problemen doorlopen. PSV ontvangt dertig miljoen euro voor Malen, een bedrag dat volgens het Algemeen Dagblad door bonussen nog eens met vier miljoen euro kan oplopen.

Volledige selectie PSV:

Doel: Vincent Múller, Joël Drommel, Yvon Mvogo

Verdediging: Jordan Teze, André Ramalho, Nick Viergever, Armando Obispo, Olivier Boscagli, Phillipp Mwene, Philipp Max, Fredrik Oppegard

Middenveld: Ibrahim Sangaré, Marco van Ginkel, Davy Pröpper, Mario Götze

Aanval: Eran Zahavi, Cody Gakpo, Mauro Júnior, Bruma, Noni Madueke, Yorbe Vertessen, Fodé Fofana.