‘Eeuwige belofte’ Ödegaard keihard aangepakt: ‘Wakker worden, macho’

Maandag, 26 juli 2021 om 09:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:01

Real Madrid verloor zondag enigszins verrassend met 2-1 van Rangers FC in een oefenwedstrijd en na afloop richt de kritiek zich vooral op Martin Ödegaard. AS vraagt zich af wanneer de aanvallende middenvelder uit Noorwegen een keer laat zien dat hij goed genoeg is voor het niveau van De Koninklijke. Er is daarnaast ook stevige kritiek op de volgens de Spaanse krant 'onzichtbare' Luka Jovic.

"Ödegaard is de eeuwige belofte", zo opent AS de analyse over de afgelopen seizoen aan Arsenal verhuurde spelmaker. "Met allemaal zelfopgeleide spelers om zich heen had hij zich veel meer moeten laten gelden. Speelde bij Arsenal iedereen in dienst van hem? Martin, je bent nu weer in Madrid. Wakker worden, macho. De spelers uit de eigen opleiding deden het heel goed. Maar de houding van Ödegaard en ook Jovic is zorgwekkend. Laten we hopen dat de spelers die nog moeten terugkeren, en dan met name Gareth Bale, daar niet in meegaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De tegenvallende prestatie van Jovic tegen Rangers wordt daarna uitgebreid onder de loep genomen. "Jovic was onzichtbaar, hij bestaat gewoon niet. Hij leek rust te nemen, het was in ieder geval niet duidelijk dat Jovic ook meedeed. Hij scoort niet, vraagt niet om de bal en wordt ook zelden aangespeeld. Het is een verschrikkelijke situatie met hem. Het is net alsof Real met tien spelers aantreedt", zo krijgt de Servische aanvaller van de Madrileense grootmacht in duidelijke bewoordingen mee.

Er waren verzachtende omstandigheden voor trainer Carlo Ancelotti. De Italiaanse keuzeheer miste acht EK-gangers, vier spelers die deelnemen aan de Olympische Spelen en nog eens vier spelers die actief waren op de Copa América. "Hij moest het doen met een overvloed aan spelers uit de eigen opleiding, aangevuld met Isco en Marcelo, die ook constant onder een vergrootglas liggen. We kunnen dan ook geen wonderen verwachten van deze ploeg. Er zijn nog steeds veel te veel tekortkomingen."