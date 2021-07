Ziggo Sport verwerft uitzendrechten voor Ligue 1 na komst Nederlanders

Maandag, 26 juli 2021 om 09:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 09:43

De Ligue 1 is volgend seizoen te volgen op de Nederlandse televisie. Ziggo Sport maakt maandagochtend bekend de uitzendrechten voor de competitie van Frankrijk te hebben verworven. Het is een grote slag voor de zender, na het verlies van de uitzendrechten van de Premier League en de Formule 1 aan Viaplay per 2022.

De afgelopen jaren waren wedstrijden uit de Ligue 1 niet live te volgen op de Nederlandse tv. Eerder verlengde Ziggo Sport al het contract met de Italiaanse Serie A. Volgend seizoen zijn zodoende de competities én de nationale bekertoernooien van Frankrijk, Italië en Spanje te volgen op de zender, die ook beschikt over rechten van de Champions League en de kwalificatie-interlands voor het WK 2022 in Qatar.

De komst van diverse Nederlanders heeft de Ligue 1 deze zomer interessanter gemaakt voor een Nederlands tv-publiek. Zo versterkte Paris Saint-Germain zich met Georginio Wijnaldum, kwamen Calvin Stengs en Justin Kluivert naar OGC Nice en is Peter Bosz de nieuwe trainer van Olympique Lyon. Kaj Sierhuis (Stade Reims) en Sven Botman (Lille OSC) spelen al langer in de competitie. Daartegenover staat wel het vertrek van Memphis Depay van Olympique Lyon naar Barcelona.