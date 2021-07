CIDI eist excuses van Feyenoord-directie voor Steven Berghuis-graffiti

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft een open brief naar Feyenoord gestuurd naar aanleiding van de muurschildering van Steven Berghuis die zaterdag opdook in Rotterdam. Daarop werd de van Feyenoord naar Ajax vertrokken aanvaller afgebeeld als een jood gedurende de Tweede Wereldoorlog, met daarbij de tekst: 'Joden lopen altijd weg'. Feyenoord laat bij monde van een woordvoerder aan De Telegraaf weten dat men niet van plan is excuses te maken, maar wil de maker wel een stadionverbod geven.

De muurschildering was te vinden aan de Schuttersweg in Rotterdam Crooswijk en zorgt voor woede bij het CIDI, dat middels een open brief van zich heeft laten horen. “Het voetbal-antisemitisme moet stoppen. Voor holocaustoverlevenden en hun nabestaanden is deze zoveelste actie pijnlijk en beledigend. Gezien de opeenstapeling van incidenten, en de ernst van deze schildering, zouden wij graag zien dat de directie van Feyenoord excuses aanbiedt aan eenieder die gekwetst is door deze afbeelding”, schrijft het CIDI, dat maandag aangifte gaat doen tegen de makers van de muurschildering.

Ik zag deze graffiti van Berghuis vanmorgen in Rotterdam. Het ligt kennelijk heel gevoelig… #bayaja pic.twitter.com/jl70AazosT — J??HN ?? (@John_Rdam) July 24, 2021

“Feyenoord heeft afgelopen week en ook zaterdag weer in felle, niet mis te verstane bewoordingen afstand genomen van deze uitingen. Ook hebben wij nadrukkelijk opgeroepen met dit soort walgelijke zaken te stoppen”, laat een woordvoerder weten. ‘Excuses maken voor de uitspatting aan iedereen die zich beledigd voelt’ is Feyenoord echter niet van plan. “Dit aangezien ook wij geen idee hebben wie dit doen en dus ook niet in hoeverre ze echt een relatie met de club hebben, bijvoorbeeld met een seizoenkaart. Mocht bekend worden wie het zijn - en dat hopen wij van harte - dan komen ze wat ons betreft in aanmerking voor een stadionverbod.”

“Uiteraard zijn wij altijd bereid met partijen te spreken om te bezien hoe dit brede maatschappelijke probleem ook met onze inzet eindelijk kan worden getackeld. We kunnen dan ook direct nog eens uitgebreid uit de doeken doen wat we als club samen met maatschappelijke instanties allemaal en al vele jaren doen om antisemitisme te bestrijden. Dat gaat van webinars en workshops tot educatieve reizen naar Auschwitz en Birkenau”, stelt de woordvoerder van Feyenoord. Het CIDI juicht maatregelen als een stadionverbod toe.

“Dat dient als een ondubbelzinnig signaal dat dit walgelijke antisemitisme niet wordt getolereerd. Een bezoek aan het Anne Frank Huis of een reis naar Auschwitz, en een bijpassende awareness-campagne vanuit de club, zouden passend zijn opdat men zich de ernst van de problemen realiseert en begrijpt”, benadrukt het CIDI. Feyenoord-trainer Arne Slot noemde de muurschildering zondag na afloop van de oefenwedstrijd tegen PAOK Saloniki (1-2 nederlaag) ‘verschrikkelijk’.

Feyenoord nam al eerder afstand van de bedreigende en kwetsende uitingen aan het adres van Steven Berghuis. Sinds zondag gaat op sociale media een verwerpelijk spandoek rond waarop Berghuis op een lijst wordt geplaatst met de veroordeelde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, allebei aanhangers van Ajax die dit jaar zijn vermoord.