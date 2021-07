Grootmacht zoekt contact met Nicolás Tagliafico

Juventus en Sassuolo gaan op korte termijn andermaal met elkaar aan tafel om over Manuel Locatelli te praten. I Neroverdi houden voorlopig vast aan een vraagprijs van veertig miljoen euro voor de middenvelder. (Goal)

Tegelijkertijd wil Juventus zijn middenveld ook graag versterken met Miralem Pjanic. Er is echter concurrentie, want ook Paris Saint-Germain en Internazionale willen hem overnemen van Barcelona. (Mediaset)

De Argentijnse vleugelverdediger van Ajax geldt in Milaan als goedkoper alternatief voor Marcos Alonso van Chelsea, die voorlopig niet haalbaar blijkt.