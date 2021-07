Antony reageert met glimlach op vraag over interesse van Bayern München

Zondag, 25 juli 2021 om 23:10 • Chris Meijer

De naam van Antony wordt de afgelopen dagen in verband gebracht met Bayern München. De 21-jarige vleugelaanvaller van Ajax werd zondag na afloop van de wedstrijd tussen Brazilië en Ivoorkust (0-0) op de Olympische Spelen van Tokio gevraagd naar de geruchten over een transfer naar der Rekordmeister. Voor de camera van BandSports reageerde Antony met een glimlach, maar zei hij tegelijkertijd dat hij zich nu wil focussen op de Olympische Spelen.

Antony kon een glimlach niet verbergen toen hij na het teleurstellende gelijkspel van de Braziliaanse Olympische ploeg werd gevraagd naar de geruchten over Bayern. “Dit zijn vragen voor mijn zaakwaarnemers en mijn familie. Mijn focus is nu hier, ik ben in mijn hoofd alleen bezig met de Olympische Spelen. Ik hoop die focus te kunnen behouden en dat we ons in de laatste groepswedstrijd kunnen kwalificeren voor de volgende ronde”, antwoordt Antony. Brazilië is woensdag in de laatste groepswedstrijd bij een zege op Saudi-Arabië zeker van de volgende ronde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sky Deutschland meldde vrijdag dat Bayern het vizier gericht heeft op Antony en Cody Gakpo. De 21-jarige Braziliaan, die op 10 goals en 10 assists in 46 officiële wedstrijden voor Ajax staat, zou 32 miljoen euro moeten opbrengen. Bayern beschikt momenteel niet over de financiële middelen om een dergelijk bedrag op tafel te kunnen leggen en komt voorlopig dan ook niet in actie. Ook Goal en SPOX melden dat het op dit moment onwaarschijnlijk lijkt dat Antony de overstap naar Zuid-Duitsland gaat maken.

Alleen wanneer Kingsley Coman deze zomer een transfer maakt, komt Antony nadrukkelijk in beeld bij Bayern. De Franse aanvaller heeft in München nog een contract tot medio 2023 en der Rekordmeister wil graag met hem verder, alleen hebben beide partijen nog geen overeenkomst gevonden over een nieuwe verbintenis. Coman verlangt naar verluidt een astronomisch salaris en wordt tevens begeerd door verschillende Premier League-clubs.