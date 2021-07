‘Koeman raakt gecharmeerd en overweegt streep door transfer te zetten’

Zondag, 25 juli 2021 om 22:28 • Chris Meijer

Rey Manaj heeft afgelopen week een uitstekende indruk achtergelaten op Ronald Koeman. ESPN meldt dat het niet uitgesloten is dat de 24-jarige spits deze zomer bij Barcelona blijft en een rol gaat krijgen in de eerste selectie. Het had er tot voor kort alle schijn van dat Manaj deze zomer een transfer zou maken, daar er meerdere aanbiedingen binnengekomen zouden zijn.

Sport meldt dat het Italiaanse Sassuolo en het Portugese Famalicão nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de diensten van Manaj, terwijl zijn zaakwaarnemer volgens ESPN ook ‘verschillende aanbiedingen’ heeft binnengekregen. Het valt echter niet uit te sluiten dat Manaj komend seizoen een rol van betekenis gaat spelen binnen de eerste selectie van Barcelona. Koeman is tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen gecharmeerd geraakt van de aanvaller.

Manaj was de grote uitblinker in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding, tegen Gimnástic de Tarragona. De 24-voudig international voor Albanië kwam in de rust binnen de lijnen en zorgde er mede met drie doelpunten voor dat Barcelona in het laatste halfuur wegliep naar een 4-0 overwinning. Koeman beloonde Manaj zaterdag met een basisplaats in de oefenwedstrijd tegen Girona, waarin hij opnieuw een doelpunt voor zijn rekening nam en op slag van rust gewisseld werd voor Memphis Depay.

De toekomst van Manaj bij Barcelona is nauw verbonden met die van Martin Braithwaite en Antoine Griezmann. Mocht een van hen vertrekken, kunnen de Catalanen dat intern opvangen met het doorschuiven van Manaj. Het zou een bijzondere wending zijn, want Manaj speelde nog geen minuut in de hoofdmacht van Barcelona. De aanvaller speelde voor Piacenza, Cremonese, Sampdoria, Internazionale, Pescara, Pisa, Granada en Albacete, voordat hij in januari 2020 bij Barcelona terechtkwam.

Barcelona telde twee miljoen euro neer om Manaj los te weken bij Albacete. Het afgelopen anderhalf jaar bracht hij door in Barcelona B, voor wie hij in 31 wedstrijden goed was voor 16 doelpunten en 2 assists. Zijn goede vorm in de voorbereiding betekent hoe dan ook goed nieuws voor Barcelona. Mocht er worden besloten Manaj geen rol te geven bij de hoofdmacht en te verkopen, lonkt er een relatief forsere transfersom voor zijn nog tot medio 2023 lopende contract.